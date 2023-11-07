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Kuzey ışıklarının Türkiye'de görülmesi korkuya neden olmuştu! Uzman isim açıkladı: Depreme neden olur mu?
Giriş Tarihi: 07.11.2023 14:02
Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
14:04
Kuzey ışıklarının Türkiye'de görülmesi korkuya neden olmuştu! Uzman isim açıkladı: Depreme neden olur mu?
Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde daha sık görülen kuzey ışıklarının Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadaki görüntüler korkuya neden olmuştu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.