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Haberler Yaşam Kuzey ışıklarının Türkiye'de görülmesi korkuya neden olmuştu! Uzman isim açıkladı: Depreme neden olur mu?
Giriş Tarihi: 07.11.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 14:04

Kuzey ışıklarının Türkiye'de görülmesi korkuya neden olmuştu! Uzman isim açıkladı: Depreme neden olur mu?

Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde daha sık görülen kuzey ışıklarının Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadaki görüntüler korkuya neden olmuştu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA
Kuzey ışıklarının Türkiye’de görülmesi korkuya neden olmuştu! Uzman isim açıkladı: Depreme neden olur mu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, çeşitli ülkelerde görülen ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan "kuzey ışıkları"na ilişkin, "Dünyada bu tarz doğa olayları sürekli olur.

Kuzey ışıklarının Türkiye’de görülmesi korkuya neden olmuştu! Uzman isim açıkladı: Depreme neden olur mu?

Aslında göremediğimiz çok daha fazla ışık var. Herhangi bir şeye yorulmaması gereken kuzey ışıklarına doğanın bize sunduğu görsel ziyafet olarak bakmak lazım." dedi.

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Kuzey ışıklarının Türkiye’de görülmesi korkuya neden olmuştu! Uzman isim açıkladı: Depreme neden olur mu?

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, yaptığı açıklamada, "aurora borealis" adıyla da bilinen kuzey ışıklarının genellikle kutup bölgelerinde, özellikle Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde daha sık gözlemlendiğini söyledi.

Kuzey ışıklarının Türkiye’de görülmesi korkuya neden olmuştu! Uzman isim açıkladı: Depreme neden olur mu?

Dünyaya çarpan güçlü bir solar fırtına sebebiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde de benzer görüntülerin görüldüğünü belirten Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

Kuzey ışıklarının Türkiye’de görülmesi korkuya neden olmuştu! Uzman isim açıkladı: Depreme neden olur mu?

"Bu ışık dalgalarının görülmesi gayet doğal. Güneşte zaman zaman yaşanan patlamaların etkisiyle oluşan parçacıklar yeryüzünde enleme bağlı olarak farklı renklerde görüntüler oluşturuyor.

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