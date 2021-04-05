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Haberler Yaşam Kuzusu olmadan asla! Her şeyi birlikte yapıyorlar...
Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 15:33

Kuzusu olmadan asla! Her şeyi birlikte yapıyorlar...

'da mağaza işletmecesi Burçin Umay (35), arkadaşının çiftliğinde sütü gelmeyen koyunun bir günlük yavrusunu sahiplendi. Umay, 'Kahve' ismini verdiği kuzusunu 3 ay boyunca sütle besleyerek hayatta kalmasını sağladı. Evde bir kedisi bir de köpeği bulunan Umay, iş yerine de gezmeye de Kahve'yle birlikte gidiyor. Kendisini anne gibi gören kuzusu Kahve ile evde film izleyip cips yiyen Burçin Umay, eğlenceli tüm anları da sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyor.

Kuzusu olmadan asla! Her şeyi birlikte yapıyorlar...

Aralık ayında küçükbaş hayvan çiftliği bulunan yakınını ziyaret eden Burçin Umay (35), çiftlikte koyunlardan birinin doğum yaptığı kuzusunu, sütü gelmeyince besleyemediğini gördü.

Kuzusu olmadan asla! Her şeyi birlikte yapıyorlar...

Kuzuyu sahiplenen Umay, yanına alıp eve getirdi. Veteriner kontrolünden geçirerek bakımlarını yaptırdığı kuzuya 'Kahve' adını veren Umay, evinde büyütmeye başladı.

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Kuzusu olmadan asla! Her şeyi birlikte yapıyorlar...

4 aydır hiç yanından ayırmadığı kuzuya kıyafet giydirip, altına bebek bezi bağlayan Umay, sosyal aktivitelerini de yine kuzuyla yapmaya başladı.

Kuzusu olmadan asla! Her şeyi birlikte yapıyorlar...

Kahve ile akşamları cips yiyerek film izleyen Umay, çektiği eğlenceli videoları da sosyal medya hesabından paylaştı. Umay'ın iş yerinde müşterilerini kucağında karşıladığı kuzusu, kısa sürede herkesin ilgi odağı oldu

Kuzusu olmadan asla! Her şeyi birlikte yapıyorlar...

'KAHVE İLE EVDE DÜZENLİ OLARAK FİLM İZLİYORUZ'

Kuzuya aldıkları ilk günden itibaren evde baktıklarını ve 3 ay boyunca sütle beslediklerini anlatan Burçin Umay, "Beni annesi olarak görüyor. İlk geldiği günden itibaren hep benimle uyudu.

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