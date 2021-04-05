Kuzusu olmadan asla! Her şeyi birlikte yapıyorlar...

'KAHVE İLE EVDE DÜZENLİ OLARAK FİLM İZLİYORUZ'



Kuzuya aldıkları ilk günden itibaren evde baktıklarını ve 3 ay boyunca sütle beslediklerini anlatan Burçin Umay, "Beni annesi olarak görüyor. İlk geldiği günden itibaren hep benimle uyudu.