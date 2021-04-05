HaberlerYaşamKuzusu olmadan asla! Her şeyi birlikte yapıyorlar...
Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:25Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 15:33
Kuzusu olmadan asla! Her şeyi birlikte yapıyorlar...
Adana'da mağaza işletmecesi Burçin Umay (35), arkadaşının çiftliğinde sütü gelmeyen koyunun bir günlük yavrusunu sahiplendi. Umay, 'Kahve' ismini verdiği kuzusunu 3 ay boyunca sütle besleyerek hayatta kalmasını sağladı. Evde bir kedisi bir de köpeği bulunan Umay, iş yerine de gezmeye de Kahve'yle birlikte gidiyor. Kendisini anne gibi gören kuzusu Kahve ile evde film izleyip cips yiyen Burçin Umay, eğlenceli tüm anları da sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyor.