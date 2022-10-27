KYK burs başvuru tarihleri 2022 2023: KYK başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yurt ücretleri hakkında, "Türkiye'nin Yurt kapasitesi; İspanya, Hollanda, Almanya toplamından daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'nından fazlasını karşılamıştır. Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmemiştir. 250 TL ile 450 arasından değişen yurt ücretlerinin değişmeyeceğinin müjdesini vermek istiyorum. " dedi. KYK burs ve kredi ücretlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

2002'de 45 TL olan kredi ve bursu her yıl arttırdık. Şuan lisans öğrencilerine 850, Yüksek lisansa 1 750 TL, Doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriyoruz. Yılbaşında kredi burs ve beslenme ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem yurt hem burs imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceğiz. Enflasyon karşısında gençlerimize yeni destekler sağlıyoruz.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler:

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri

(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.