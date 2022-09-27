KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? 2022-2023 GSB KYK burs başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Ekim ayına sayılı günler kala KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Bu noktada geri ödemeli kredi veya geri ödemesiz burs başvurusu yapmak isteyen üniversite öğrencileri, GSB'den gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru şartları ve tarihleri hakkında tüm merak edilenler…