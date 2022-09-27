KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? 2022-2023 GSB KYK burs başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları, Ekim ve Kasım aylarında e-Devlet aracılığı ile alınmıştı. Bu noktada üniversite eğitimleri boyuncu maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirmiş durumda. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hakkında güncel bilgiler…