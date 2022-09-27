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Giriş Tarihi: 27.09.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 07:36

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? 2022-2023 GSB KYK burs başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları, Ekim ve Kasım aylarında e-Devlet aracılığı ile alınmıştı. Bu noktada üniversite eğitimleri boyuncu maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirmiş durumda. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hakkında güncel bilgiler…

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? 2022-2023 GSB KYK burs başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Ekim ayına sayılı günler kala KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Bu noktada geri ödemeli kredi veya geri ödemesiz burs başvurusu yapmak isteyen üniversite öğrencileri, GSB'den gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru şartları ve tarihleri hakkında tüm merak edilenler…

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? 2022-2023 GSB KYK burs başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 TL,

Yüksek lisans öğrencileri 1700 TL,

Doktora öğrencileri 2 bin 550 TL alıyor.

2021 yılında KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak belirlenmişti.

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KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? 2022-2023 GSB KYK burs başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK KREDİ/BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı.

Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında KYK kredi burs ve yurt başvurularının Ekim sonu Kasım başı gibi başlaması bekleniyor.

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? 2022-2023 GSB KYK burs başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplara yatırılıyor.

2022-2023 KYK bursları, başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ve sonuçların açıklanmasının ardından KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? 2022-2023 GSB KYK burs başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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