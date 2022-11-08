Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KYK burs başvuru ekranı, tarihi ve şartları 2022: GSB ile KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 11:33

KYK burs başvuru ekranı, tarihi ve şartları 2022: GSB ile KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yurt adımının tamamlanması ardından geçtiğimiz yıllar Kasım ayında alınan burs başvuruları için kritik haftaya girildi. E devlet KYK burs başvurusu ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB son dakika duyuruları ile başvuruların başladığının bildirmesi bekleniyor. Öğrenciler, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak, kredi ve burs başvuruları başladı mı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? İşte, 2022 – 2023 KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih ve öğrenim bursu/kredisi e devlet başvuru ekranı…

KYK burs başvuru ekranı, tarihi ve şartları 2022: GSB ile KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak soruları her gün gündemdeki yerini koruyor. e devlet üzerinden başlaması beklenen KYK burs ve kredi başvuruları için tarih açıklaması Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek. Bakan Kasapoğlu'nun konuyla ilgili bir son dakika duyurusu yapması bekleniyor. E devlet KYK burs başvuru ekranı girişleri başlarken öğrenciler GSB takvimi ile soruyor: 2022 – 2023 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman? İşte, tüm merak edilenler…

KYK burs başvuru ekranı, tarihi ve şartları 2022: GSB ile KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamladı.

Burs başvuruları son dakika açıklaması ile bekleniyor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KYK burs başvuru ekranı, tarihi ve şartları 2022: GSB ile KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK burs başvuru ekranı, tarihi ve şartları 2022: GSB ile KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs başvuru ekranı, tarihi ve şartları 2022: GSB ile KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yurt ücretleri hakkında, "Türkiye'nin Yurt kapasitesi; İspanya, Hollanda, Almanya toplamından daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'nından fazlasını karşılamıştır. Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmemiştir. 250 TL ile 450 arasından değişen yurt ücretlerinin değişmeyeceğinin müjdesini vermek istiyorum. " dedi.

SON DAKİKA