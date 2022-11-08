KYK burs başvuru ekranı, tarihi ve şartları 2022: GSB ile KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yurt adımının tamamlanması ardından geçtiğimiz yıllar Kasım ayında alınan burs başvuruları için kritik haftaya girildi. E devlet KYK burs başvurusu ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB son dakika duyuruları ile başvuruların başladığının bildirmesi bekleniyor. Öğrenciler, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak, kredi ve burs başvuruları başladı mı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? İşte, 2022 – 2023 KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih ve öğrenim bursu/kredisi e devlet başvuru ekranı…