KYK burs başvuru ekranı, tarihi ve şartları 2022: GSB ile KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak soruları her gün gündemdeki yerini koruyor. e devlet üzerinden başlaması beklenen KYK burs ve kredi başvuruları için tarih açıklaması Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek. Bakan Kasapoğlu'nun konuyla ilgili bir son dakika duyurusu yapması bekleniyor. E devlet KYK burs başvuru ekranı girişleri başlarken öğrenciler GSB takvimi ile soruyor: 2022 – 2023 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman? İşte, tüm merak edilenler…