Haberler Yaşam KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023

Giriş Tarihi: 11.10.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 14:01

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023

KYK burs/kredi başvuruları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz aylarda yurt başvuru ve kayıtlarını tamamlayan öğrenciler öğrenim bursu/kredisi için başvuru yapacakları günü bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından son dakika duyurulması beklenen başvuru başlangıcı merakla araştırılıyor. KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır soruları yanıt aramaya başladı. KYK burs başvuru tarihleri 2022-2023 dönemi için sorgulanıyor. Bakan Kasapoğlu süreci gençlerle birlikte takip ediyor. İşte, GSB duyuruları ile KYK burs/kredi başvuru işlemleri hakkında merak edilenler…