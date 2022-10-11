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Haberler Yaşam KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023
Giriş Tarihi: 11.10.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 14:01

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023

KYK burs/kredi başvuruları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz aylarda yurt başvuru ve kayıtlarını tamamlayan öğrenciler öğrenim bursu/kredisi için başvuru yapacakları günü bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından son dakika duyurulması beklenen başvuru başlangıcı merakla araştırılıyor. KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır soruları yanıt aramaya başladı. KYK burs başvuru tarihleri 2022-2023 dönemi için sorgulanıyor. Bakan Kasapoğlu süreci gençlerle birlikte takip ediyor. İşte, GSB duyuruları ile KYK burs/kredi başvuru işlemleri hakkında merak edilenler…

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak soruları yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen süreçte araştırmalar hız kazandı. Yurt ardından KYK burs/kredi başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru tarihleri konusunda sorgulamalara başladı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri…

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

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KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ekim ayında başlaması bekleniyor.

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler:

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri

(hazırlık sınıfında burs verilmez)

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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