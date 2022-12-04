’KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI’ duyurusu bekleniyor! 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu üniversite öğrencilerinin gündeminden düşmüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuruları ile takip edilen KYK burs sonuçları açıklaması için heyecan dorukta. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde e devlet üzerinden alınan başvuruların ardından öğrenciler sonuç adımına odaklanmış durumda. KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte, 2022-2023 KYK sonuçları sorgulama ekranı hakkında merak edilenler…