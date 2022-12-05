KYK burs sonuçları açıklandı mı sorusu üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde ödenen öğrenim kredisi ve bursu için başvurular tamamlandı. Sırada sonuç adımı yer alıyor. KYK sonuçları sorgulama e devlet ekranı ziyaret ediliyor. Geçtiğimiz yıl da Aralık ayında belli olan KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. GSB duyuruları son dakika takip ediliyor. Peki, 2022-2023 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…