KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI MI? GSB: 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı

KYK burs sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda! Son Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanan KYK burs/kredi zammı sonrası başvuruda bulunan üniversite öğrencileri KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde gerçekleştirilen öğrenim bursu ve kredisinde başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Peki, 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte, e devlet KYK sonuçları sorgulama ekranı…