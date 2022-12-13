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Haberler Yaşam KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI MI? GSB: 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı
Giriş Tarihi: 13.12.2022 20:44 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 20:44

KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI MI? GSB: 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı

KYK burs sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda! Son Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanan KYK burs/kredi zammı sonrası başvuruda bulunan üniversite öğrencileri KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde gerçekleştirilen öğrenim bursu ve kredisinde başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Peki, 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte, e devlet KYK sonuçları sorgulama ekranı…

KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI MI? GSB: 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı

KYK burs başvuru sonuçları e devlet ekranı ile sorgulanıyor. Başkan Erdoğan'ın aktardığına göre lisans için 1250, yüksek lisans için 2500 ve doktora için bu ödeneğin 3750 TL'ye yükselen öğrenim bursu/kredisi için başvurular araştırılmaya devam ediyor. KYK burs sonuçları son dakika açıklandı duyurusunu bekliyor. Yeni ücretlerin açıklanması ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022-2023 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI MI? GSB: 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı

BURS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK GÜNLER!

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona erdi ve sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edildi. Bu yılın sonuç tarihi için araştırmalar başladı.

2021 yılı bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu sene burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

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KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI MI? GSB: 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI MI? GSB: 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI MI? GSB: 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı

BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK

Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.

2022-2023 KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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