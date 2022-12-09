KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI E DEVLET || GSB duyuru ile 2022 – 2023 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.