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Giriş Tarihi: 10.02.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 16:54

La Casa de Papel dizisi gerçek oldu! Havalandırma deliğinden girip soygun yaptılar!

Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinin benzeri Kocaeli'de yaşandı. Ünlü bir kuyumcu firmasına ait dükkana havalandırma deliğinden giren hırsızlar, 3 kilo 750 gram altın, 50 bin dolarlık pırlanta, 10 bin dolar, 5 bin euro ve 120 gram külçe altın çaldı

İHA
La Casa de Papel dizisi gerçek oldu! Havalandırma deliğinden girip soygun yaptılar!

Olay, önceki gün gece saatlerinde Sanayi Mahallesi'ndeki AVM'de bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, çatıdaki havalandıra boşluğundan kuyumcuya girdi.

La Casa de Papel dizisi gerçek oldu! Havalandırma deliğinden girip soygun yaptılar!

Dükkan alarmının çalması üzerine, alışveriş merkezi güvenlik görevlileri ve iş yeri yetkilileri dükkana geldi. Güvenlik görevlileri yaptıkları incelemede dükkan kepenginin açılmadığını tespit etti. Herhangi bir olumsuzluk olmadığına kanaat getiren güvenlik görevlileri ve iş yeri yetkilileri dükkandan ayrıldı.

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La Casa de Papel dizisi gerçek oldu! Havalandırma deliğinden girip soygun yaptılar!

O esnada dükkanda bulunan kişi veya kişiler ise ziynet eşyaları çaldı. İçeriye girdikleri havalandırma deliğinden bu sefer dışarıya çıkan kişi veya kişiler kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkanı açmaya gelen çalışanlar ise bazı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. İhbarda bulunulması üzerinde adrese polis ekipleri sevk edildi.

La Casa de Papel dizisi gerçek oldu! Havalandırma deliğinden girip soygun yaptılar!

Olay yeri inceleme ekipleri merdivenle vasıtasıyla dükkanın çatısında çıkarak havalandırma boşluğunda incelemelerde bulundu. Daha sonra dükkanın içerisindeki parmak izlerini belirlemek için çalışma gerçekleştirildi.

La Casa de Papel dizisi gerçek oldu! Havalandırma deliğinden girip soygun yaptılar!

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri bulmak için çalışmalara devam ederken kuyumcudan ne kadar ziynet ve para çaldıkları da ortaya çıktı.

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