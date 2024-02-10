La Casa de Papel dizisi gerçek oldu! Havalandırma deliğinden girip soygun yaptılar!

O esnada dükkanda bulunan kişi veya kişiler ise ziynet eşyaları çaldı. İçeriye girdikleri havalandırma deliğinden bu sefer dışarıya çıkan kişi veya kişiler kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkanı açmaya gelen çalışanlar ise bazı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. İhbarda bulunulması üzerinde adrese polis ekipleri sevk edildi.