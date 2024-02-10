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La Casa de Papel dizisi gerçek oldu! Havalandırma deliğinden girip soygun yaptılar!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
16:54
La Casa de Papel dizisi gerçek oldu! Havalandırma deliğinden girip soygun yaptılar!
Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinin benzeri Kocaeli'de yaşandı. Ünlü bir kuyumcu firmasına ait dükkana havalandırma deliğinden giren hırsızlar, 3 kilo 750 gram altın, 50 bin dolarlık pırlanta, 10 bin dolar, 5 bin euro ve 120 gram külçe altın çaldı