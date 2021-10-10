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Haberler Yaşam Las Vegas değil İstanbul! Kapı açılınca şoke oldular!
Giriş Tarihi: 10.10.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 09:49

Las Vegas değil İstanbul! Kapı açılınca şoke oldular!

İstanbul Kağıthane'deki bir binaya operasyon yapıldı. Las Vegas'taki casinoları andıran daireden kumar aletleri çıktı. İşte ekipleri bile şoke eden baskının detayları

Las Vegas değil İstanbul! Kapı açılınca şoke oldular!

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki hafta Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında vatandaşın ihbarı üzerine Kağıthane Yeşilce Mahallesi'ndeki caddeye gelerek binaya giren çıkan kişileri takibe aldı.

Las Vegas değil İstanbul! Kapı açılınca şoke oldular!

İSTANBUL'DA FİLM GİBİ OPERASYON

Bina girişine gelen ekipler, uzaktan kumanda ile çalışan kepengin olduğunu görmesi üzerine dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

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Las Vegas değil İstanbul! Kapı açılınca şoke oldular!

Kağıthane Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki polis, sivil kıyafet giyerek binanın girişine gelip kapıyı çaldı.

Las Vegas değil İstanbul! Kapı açılınca şoke oldular!

LAS VEGAS'I ARATMADI...

Kumar oynayacak gibi gelen polisler, kapının açılması üzerine binaya girerek ikinci kata çıktı.

Las Vegas değil İstanbul! Kapı açılınca şoke oldular!

Burada müşteri kılığındaki polisleri işletme sahibi olduğu öğrenilen Ömer Faruk D. (21) karşıladı. İçeriye giren ekipler, kimlik kartlarını göstererek polis olduklarını söylemesi üzerine dairede bulunanlar neye uğradığını şaşırdı.

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