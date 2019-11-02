'Le Bougainville' İstanbul'a geldi! Görenler hayran kaldı

"BALİNALARIN SESLERİ DUYULABİLİYOR"



Geminin en özel bölümlerinden biri olan 'Blue Eyes' odasını anlatan Aktan, "Su altı seviyesinin altında 'karina' diye nitelendirdiğimiz bölgede yaklaşık 15 kat kalınlığında cam bölmeler oluşturulmuş. Bu bölmeler sayesinde Kuzey Buz Denizi'nde ve Antarktika kıyılarında misafirlere su altındaki canlıları görme hatta balinaların çıkardığı seslerin gemi içerisinde duyabilme imkanı var. Bu da şu ana kadar yapılmış kruvaziyer gemilerinden ayrılmasına sebep oluyor. Butik bir kruvaziyer gemi. Bu yüzden de fiyatlar kişi başı 10 bin Avro'dan başlıyor. Orta ve üzeri gelir grubuna hitap ediyor. Yolcular ortalama olarak da gemiden ayrıldıklarında İstanbul'da 3-4 bin Avro civarında harcama yapıyor. Bu da turizm de ulaşmak istediğimiz hedef. Ayrıca böyle bir gemiyi limanımızda ağırladığımız için Zeyport olarak bugün çok mutluyuz" diye konuştu.