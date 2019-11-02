'Le Bougainville' İstanbul'a geldi! Görenler hayran kaldı

Fransa bandıralı lüks kruvaziyer 'Le Bougainville' İstanbul'a demir attı. 130 metre boyundaki gemi, 185 yolcu ve 124 mürettebat bululuyor. Geminin en özel bölümlerinden biri olan 'Blue Eyes' odasının öyle bir özelliği var ki görenler hayran kalıyor FRANSA bandıralı lüks kruvaziyer 'Le Bougainville' İstanbul'a demir attı. Türkiye'de kruvaziyer turizmi giderek artıyor. Fransa bandıralı 'Le Bougainville' isimli gemi Zeytinburnu'nda bulunanZeyportLimanı'na dün sabah saatlerinde demir attı. 130 metre boyundaki gemi, 185 yolcu ve 124 mürettebat bulunuyor. Yolcular için birçok detayın düşünüldüğü gemide spor salonu, sauna, kuaför, mağaza hatta fotoğraf galerisi yer alıyor. Zeyport Liman İşletmeleri Liman Müdürü Şahin Aktan, Le Bouganinville kruvaziyer gemisini limanda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Aktan, 'Le Bougainville gemisi Güney Fransa, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de Kuşadası ve Dikili'ye uğruyor. Bugün de Zeyport Limanımıza geldi' dedi. 'BALİNALARIN SESLERİ DUYULABİLİYOR' '2019 SONRASI İÇİN ÇOK BÜYÜK BEKLENTİLERİMİZ VAR'