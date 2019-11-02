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  • 'Le Bougainville' İstanbul'a geldi! Görenler hayran kaldı

'' 'a geldi! Görenler hayran kaldı

bandıralı lüks kruvaziyer '' 'a demir attı. 130 metre boyundaki gemi, 185 yolcu ve 124 mürettebat bululuyor. Geminin en özel bölümlerinden biri olan '' odasının öyle bir özelliği var ki görenler hayran kalıyor

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 02.11.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 11:52
'Le Bougainville' İstanbul'a geldi! Görenler hayran kaldı

bandıralı lüks kruvaziyer '' 'a demir attı.

'Le Bougainville' İstanbul'a geldi! Görenler hayran kaldı

Türkiye'de kruvaziyer turizmi giderek artıyor. bandıralı '' isimli gemi Zeytinburnu'nda bulunanZeyportLimanı'na dün sabah saatlerinde demir attı. 130 metre boyundaki gemi, 185 yolcu ve 124 mürettebat bulunuyor.

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'Le Bougainville' İstanbul'a geldi! Görenler hayran kaldı

Yolcular için birçok detayın düşünüldüğü gemide spor salonu, sauna, kuaför, mağaza hatta fotoğraf galerisi yer alıyor.

'Le Bougainville' İstanbul'a geldi! Görenler hayran kaldı

Zeyport Liman İşletmeleri Liman Müdürü Şahin Aktan, Le Bouganinville kruvaziyer gemisini limanda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

'Le Bougainville' İstanbul'a geldi! Görenler hayran kaldı

Aktan, " gemisi Güney , İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de Kuşadası ve Dikili'ye uğruyor. Bugün de Zeyport Limanımıza geldi" dedi.

'Le Bougainville' İstanbul'a geldi! Görenler hayran kaldı

"BALİNALARIN SESLERİ DUYULABİLİYOR"

Geminin en özel bölümlerinden biri olan '' odasını anlatan Aktan, "Su altı seviyesinin altında 'karina' diye nitelendirdiğimiz bölgede yaklaşık 15 kat kalınlığında cam bölmeler oluşturulmuş. Bu bölmeler sayesinde Kuzey Buz Denizi'nde ve Antarktika kıyılarında misafirlere su altındaki canlıları görme hatta balinaların çıkardığı seslerin gemi içerisinde duyabilme imkanı var. Bu da şu ana kadar yapılmış kruvaziyer gemilerinden ayrılmasına sebep oluyor. Butik bir kruvaziyer gemi. Bu yüzden de fiyatlar kişi başı 10 bin Avro'dan başlıyor. Orta ve üzeri gelir grubuna hitap ediyor. Yolcular ortalama olarak da gemiden ayrıldıklarında 'da 3-4 bin Avro civarında harcama yapıyor. Bu da turizm de ulaşmak istediğimiz hedef. Ayrıca böyle bir gemiyi limanımızda ağırladığımız için Zeyport olarak bugün çok mutluyuz" diye konuştu.

'Le Bougainville' İstanbul'a geldi! Görenler hayran kaldı

"2019 SONRASI İÇİN ÇOK BÜYÜK BEKLENTİLERİMİZ VAR"

2018 yılında hiç kruvaziyer geminin Türkiye'ye gelmediğini ancak önümüzdeki 4 yıl boyunca 'un uğrayacağı söyleyen Aktan, "2016 yılında 56 olan uğrama sayısı 2017'de 2018'de ise maalesef hiç olmadı. Ancak bu yılla birlikte yani tamamlamış olduğumuz yılla birlikte kruvaziyer gemiler 4 yıllık planlarını yaptılar. 2019 ve devamındaki yıllarla ilgili çok büyük beklentilerimiz var. Bu yıl İstanbul bölgesinde yaklaşık 20 kruvaziyer gemi uğradı. Yaklaşık 12 bin turisti ağırladık" diye konuştu.

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