Haberler Yaşam LGS başvuru tarihi ve kılavuzu yayında! MEB sınav takvimi ile 2023 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

Giriş Tarihi: 13.03.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:01

LGS başvuru tarihi ve kılavuzu yayında! MEB sınav takvimi ile 2023 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzla birlikte LGS başvuru tarihi ve sınav günü de belli oldu. MEB sınav takvimi ile belli olan tarihlerin ardından Bakan Mahmut Özer'den açıklama geldi. Deprem bölgesi için farklı önlemlerin alındığı aktarıldı. Sınava girmeye hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri LGS ne zaman, kaç gün kaldı sorularına yanıt arıyor. Peki, 2023 LGS ne zaman, başvuruları başladıu mı, başvuru ücreti ne kadar? İşte, tüm merak edilenler…