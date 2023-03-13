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Haberler Yaşam LGS başvuru tarihi ve kılavuzu yayında! MEB sınav takvimi ile 2023 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:01

LGS başvuru tarihi ve kılavuzu yayında! MEB sınav takvimi ile 2023 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzla birlikte LGS başvuru tarihi ve sınav günü de belli oldu. MEB sınav takvimi ile belli olan tarihlerin ardından Bakan Mahmut Özer'den açıklama geldi. Deprem bölgesi için farklı önlemlerin alındığı aktarıldı. Sınava girmeye hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri LGS ne zaman, kaç gün kaldı sorularına yanıt arıyor. Peki, 2023 LGS ne zaman, başvuruları başladıu mı, başvuru ücreti ne kadar? İşte, tüm merak edilenler…

LGS başvuru tarihi ve kılavuzu yayında! MEB sınav takvimi ile 2023 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak soruları gündemdeki yerini aldı. MEB son dakika duyurusu ile Liselere Geçiş Sistemi başvuru kılavuzunu paylaştı. Öğrenciler için detaylar netleşirken sınav giriş yerleri ve sonuçların açıklanacağı tarih de kılavuzda belirtildi. LGS başvuru tarihi 2023 araştırmaları başladı. Afet bölgesinde olan öğrencilerin sınav merkezlerinde değişiklik yapılabileceği de açıklananlar arasında. Peki, LGS'ye kaç gün kaldı? İşte, detaylar…

LGS başvuru tarihi ve kılavuzu yayında! MEB sınav takvimi ile 2023 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada deprem bölgesi dahil olmak üzere tüm Türkiye'de sınavın 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşeceğini paylaştı.

Açıklamanın ardından son dakika başvuru kılavuzu da yayımlandı.

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LGS başvuru tarihi ve kılavuzu yayında! MEB sınav takvimi ile 2023 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

2023 LGS BAŞVURU TARİHLERİ DE BELLİ OLDU!

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak.

LGS başvuru tarihi ve kılavuzu yayında! MEB sınav takvimi ile 2023 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

"Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık. 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları Bakanlık olarak belirleyeceğiz."

LGS başvuru tarihi ve kılavuzu yayında! MEB sınav takvimi ile 2023 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

SINAV GİRİŞ BELGESİ 26 MAYIS'TA!
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

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