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Haberler Yaşam LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika 2024 LGS tarihi açıklaması!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 11:58

LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika 2024 LGS tarihi açıklaması!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, lise sınavı 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Yerel seçimler bazı ilçelerde yenilenecek. Seçim tarihinin merkezi sınav tarihiyle çakışması sebebiyle LGS tarihinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili Bakan Tekin'den son dakika açıklaması geldi. Peki, MEB takvimi ile LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? İşte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 2024 LGS tarihi açıklaması!

LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika 2024 LGS tarihi açıklaması!

LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi soruları gündemdeki yerini koruyor. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 2 Haziran'da düzenlenecek. 31 Mart yerel seçimlerinde iptal edilen bazı belde seçimleri de 2 Haziran'da yapılacak. Bu sebeple merkezi sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise sınavı tarihinde bir değişiklik olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi. Peki, LGS sınavı ertelenecek mi, ne zaman yapılacak? İşte, Bakan Tekin'den 2024 LGS tarihi açıklaması!

LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika 2024 LGS tarihi açıklaması!

2024 LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ? BAKAN TEKİN YANITLADI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Yerel seçimlerin bazı ilçelerde yenilenecek olması nedeniyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

Bakan Tekin, "LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi?" sorularına da canlı yayında yanıt verdi. İşte o açıklama...

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LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika 2024 LGS tarihi açıklaması!

2024 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Tekin, 31 Mart yerel seçimlerinde iptal edilen bazı belde seçimlerinin 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde bir değişikliğe yol açıp açmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Seçimlerin yapılacağı yerlerin görece nüfusun az olduğu yerler olduğuna işaret eden Bakan Tekin, "Biz zaten bu ilçelerimizde YSK ile ortak bir biçimde sınav takvimimize ve sınav güvenlik tedbirlerine uygun bir biçimde sınavı yapabiliriz, hiçbir sıkıntımız yok." açıklamasını yaptı.

LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika 2024 LGS tarihi açıklaması!

2024 LGS TARİHİ!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika 2024 LGS tarihi açıklaması!

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

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