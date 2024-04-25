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LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika 2024 LGS tarihi açıklaması!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
11:58
LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika 2024 LGS tarihi açıklaması!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, lise sınavı 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Yerel seçimler bazı ilçelerde yenilenecek. Seçim tarihinin merkezi sınav tarihiyle çakışması sebebiyle LGS tarihinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili Bakan Tekin'den son dakika açıklaması geldi. Peki, MEB takvimi ile LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? İşte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 2024 LGS tarihi açıklaması!