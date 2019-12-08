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Lise öğrencisi milyonları şaşırttı! Kapağı spreyle boyadı ve...

Lise öğrencisi milyonları şaşırttı! Kapağı spreyle boyadı ve...

Her şey kapağı spreyle boyamasıyla başladı. Liseli genç milyonları hayran bırakan bir işe imza attı. Lise öğrencisinin yaptığı ustalık dünyayı şaşırttı. Bulgar lise öğrencisi genç sadece 4 dakikalık bir video çekti. Daha sonra bunu sosyal medyadan paylaşan gencin yaptığı ustalık milyonlarca kişi tarafından hayretler içerisinden izlendi. Bakın bu genç adam bir pet şişe ve kapakla başladığı ilginç işi nasıl sonuçlandırdı ve milyonların izlemesini başardı!