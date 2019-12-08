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Lise öğrencisi milyonları şaşırttı! Kapağı spreyle boyadı ve...

Her şey kapağı spreyle boyamasıyla başladı. Liseli genç milyonları hayran bırakan bir işe imza attı. Lise öğrencisinin yaptığı ustalık dünyayı şaşırttı. Bulgar lise öğrencisi genç sadece 4 dakikalık bir video çekti. Daha sonra bunu sosyal medyadan paylaşan gencin yaptığı ustalık milyonlarca kişi tarafından hayretler içerisinden izlendi. Bakın bu genç adam bir pet şişe ve kapakla başladığı ilginç işi nasıl sonuçlandırdı ve milyonların izlemesini başardı!

Giriş Tarihi: 08.12.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 17:41
Lise öğrencisi milyonları şaşırttı! Kapağı spreyle boyadı ve...

Bulgaristan'da yaşayan bir lise öğrencisi, 4 dakikalık video çekti, milyonlar izledi! Bakın bir şişe ve kapaktan öğrenci ne yaptı?

Lise öğrencisi milyonları şaşırttı! Kapağı spreyle boyadı ve...

İşte o şaşırtıcı çalışma!

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Lise öğrencisi milyonları şaşırttı! Kapağı spreyle boyadı ve...
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Lise öğrencisi milyonları şaşırttı! Kapağı spreyle boyadı ve...
Lise öğrencisi milyonları şaşırttı! Kapağı spreyle boyadı ve...
Lise öğrencisi milyonları şaşırttı! Kapağı spreyle boyadı ve...
Lise öğrencisi milyonları şaşırttı! Kapağı spreyle boyadı ve...
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