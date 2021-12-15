HaberlerYaşamLiseli genç kızlar sokakta kozlarını paylaştı! Arkadaşları kavgayı gülerek kayıt altına aldı
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:24Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 10:03
Liseli genç kızlar sokakta kozlarını paylaştı! Arkadaşları kavgayı gülerek kayıt altına aldı
Isparta'da okul çıkışı karşı karşıya gelerek saç baş kavga eden 2 genç kızı arkadaşları ayırmak yerine cep telefonu kamerasından kayıt altına alarak kavgayı gülerek izlediler. Kızların sokak ortasındaki kavgası, görenleri hayrete düşürdü.