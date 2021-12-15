Liseli genç kızlar sokakta kozlarını paylaştı! Arkadaşları kavgayı gülerek kayıt altına aldı

LİSELİ GENÇ KIZLAR SOKAKTA KOZLARINI PAYLAŞTI! ARKADAŞLARI KAVGAYI GÜLEREK KAYIT ALTINA ALDI

Çünür Mahallesinde cadde üzerinde kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Yeni şehirde öğle saatlerinde okul çıkışı karşı karşıya gelen genç kızlar, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.