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Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 10:03

Liseli genç kızlar sokakta kozlarını paylaştı! Arkadaşları kavgayı gülerek kayıt altına aldı

Isparta'da okul çıkışı karşı karşıya gelerek saç baş kavga eden 2 genç kızı arkadaşları ayırmak yerine cep telefonu kamerasından kayıt altına alarak kavgayı gülerek izlediler. Kızların sokak ortasındaki kavgası, görenleri hayrete düşürdü.

İHA
Liseli genç kızlar sokakta kozlarını paylaştı! Arkadaşları kavgayı gülerek kayıt altına aldı

LİSELİ GENÇ KIZLAR SOKAKTA KOZLARINI PAYLAŞTI! ARKADAŞLARI KAVGAYI GÜLEREK KAYIT ALTINA ALDI

Çünür Mahallesinde cadde üzerinde kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Yeni şehirde öğle saatlerinde okul çıkışı karşı karşıya gelen genç kızlar, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Liseli genç kızlar sokakta kozlarını paylaştı! Arkadaşları kavgayı gülerek kayıt altına aldı

İlk önce birbiriyle konuşmaya başlayan kızlar daha sonra sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde birbirine girdi.

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Liseli genç kızlar sokakta kozlarını paylaştı! Arkadaşları kavgayı gülerek kayıt altına aldı

Saç baş kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Liseli genç kızlar sokakta kozlarını paylaştı! Arkadaşları kavgayı gülerek kayıt altına aldı

Okul arkadaşları kavgayı ayırmak yerine cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak olayı gülerek izlediler.

Liseli genç kızlar sokakta kozlarını paylaştı! Arkadaşları kavgayı gülerek kayıt altına aldı

Isparta'da Çünür yeni şehir mahallesinde Şehit Ali Hekim Lisesinde okuyan gençler okul çıkışı henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

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