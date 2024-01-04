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Haberler Yaşam Listeye Türkiye damga vurdu! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri
Giriş Tarihi: 04.01.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 15:12

Listeye Türkiye damga vurdu! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı. ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listeye Türkiye damga vurdu. Peki Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri...

Listeye Türkiye damga vurdu! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listeye Türk Hava Kuvvetleri damga vurdu. Liste hazırlanırken; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...

Listeye Türkiye damga vurdu! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

60- ROMANYA

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Listeye Türkiye damga vurdu! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

59-MALEZYA

Listeye Türkiye damga vurdu! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

58-İSVİÇRE

Listeye Türkiye damga vurdu! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

57- AZERBAYCAN

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