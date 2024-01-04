Listeye Türkiye damga vurdu! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listeye Türk Hava Kuvvetleri damga vurdu. Liste hazırlanırken; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi... 60- ROMANYA 59-MALEZYA 58-İSVİÇRE 57- AZERBAYCAN 56- TUNUS 55- KENYA 54- FİNLANDİYA 53-YEMEN 52- FİLİPİNLER 51- SUDAN 50-BELARUS 49- ÖZBEKİSTAN 48- KATAR 47- BANGLADEŞ 46- İSVEÇ 45- VİETNAM 44- GÜNEY AFRİKA 43- ARJANTİN 42- KAZAKİSTAN 41- PERU 40- SİNGAPUR 39-VENEZUELA 38- FAS 37- ÜRDÜN 36- MYANMAR 35- ŞİLİ 34-ANGOLA 33-UKRAYNA 32-AVUSTRALYA 31-IRAK 30-KANADA 29- SURİYE 28- POLONYA 27-KOLOMBİYA 26- ENDONEZYA 25- MEKSİKA 24- TAYLAND 23- İSPANYA 22- İRAN 21- CEZAYİR 20-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 19- İSRAİL 18-ALMANYA 17-YUNANİSTAN 16- İNGİLTERE 15- BREZİLYA 14- TAYVAN 13-İTALYA 12- SUUDİ ARABİSTAN 11-KUZEY KORE 10-FRANSA 9-TÜRKİYE 8- MISIR 7- PAKİSTAN 6- JAPONYA 5- GÜNEY KORE 4- HİNDİSTAN 3-ÇİN 2-RUSYA 1-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ