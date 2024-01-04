Listeye Türkiye damga vurdu! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listeye Türk Hava Kuvvetleri damga vurdu. Liste hazırlanırken; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...