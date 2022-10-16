Haberler Yaşam Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 14:51

Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

Premier Lig'de heyecan bugün oynanacak olan Liverpool Manchester City maçı ile devam ediyor. Şampiyonluk yolunda yeni transferi Haaland ile birlikte doludizgin giden Manchester City, son yıllarda en çok rekabet ettiği takım Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi, Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Gelen bilgiye göre Liverpool Manchester City maçı canlı yayın kanalı belli oldu! Peki, Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Liverpool Manchester City canlı izle ekranı