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Haberler Yaşam Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?
Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 14:51

Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

Premier Lig'de heyecan bugün oynanacak olan Liverpool Manchester City maçı ile devam ediyor. Şampiyonluk yolunda yeni transferi Haaland ile birlikte doludizgin giden Manchester City, son yıllarda en çok rekabet ettiği takım Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi, Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Gelen bilgiye göre Liverpool Manchester City maçı canlı yayın kanalı belli oldu! Peki, Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Liverpool Manchester City canlı izle ekranı

Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Son şampiyon Manchester City, bu sezonda ipi göğüslemek için doludizgin yoluna devam ediyor. Özellikle Haaland, bu yılki performansı ile rekorları altüst ediyor. Peki, Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Liverpool Manchester City canlı izle ekranı

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Liverpool Manchester City maçı canlı yayın kanalı belli oldu. İşte Liverpool City maçı kanalı;

Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

LIVERPOOL MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool - Manchester City 16 Ekim Pazar günü saat 18:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

LIVERPOOL MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Milner, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Jota

Manchester City: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish

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