Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Lösemi ilk belirtisini sabahları gösteriyor! Kanser vücuda yayılmaya başladığı an bu belirtiyi veriyor
Giriş Tarihi: 12.12.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 07:26

Lösemi ilk belirtisini sabahları gösteriyor! Kanser vücuda yayılmaya başladığı an bu belirtiyi veriyor

Çağın en korkulan hastalıklarından biri olan lösemi, ilk belirtisini sabahları ortaya çıkarıyor. Kanser belirtisi, ortaya çıkış alanına ve evresine göre değişiyor. Bazen basit gibi görünen belirtiler ihmal edildiği için kanser sinsice ilerliyor ve tedavi edilmesi zor bir evreye geliyor. Uzmanlar, kanserin ilerlemeden önce verdiği belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Buna göre, lösemi başta olmak üzere birçok kanser türü sabahları ilk anda bazı belirtiler gösteriyor. işte ihmal edilmemesi gereken kanser belirtileri...

Lösemi ilk belirtisini sabahları gösteriyor! Kanser vücuda yayılmaya başladığı an bu belirtiyi veriyor

Express.co.uk löseminin ilk belirtisinin özellikle sabahları ortaya çıkan bir sinyalde gizli olduğunu belirtti. California San Francisco Health Üniversitesi'nde yer alan çalışmaya göre, löseminin en erken belirtilerinden biri; yeterli seviyede uyumanıza rağmen sabahları ortaya çıkan halsizlik.

Lösemi ilk belirtisini sabahları gösteriyor! Kanser vücuda yayılmaya başladığı an bu belirtiyi veriyor

Kanser, vücutta yayılmaya başladığı ilk anda halsizlik ve yorgunluk şeklinde kendisini gösteriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Lösemi ilk belirtisini sabahları gösteriyor! Kanser vücuda yayılmaya başladığı an bu belirtiyi veriyor

Kansere bağlı ortaya çıkan halsizlik, kişiyi zihinsel ve duygusal olarak adeta çıkmaza sokuyor.

Lösemi ilk belirtisini sabahları gösteriyor! Kanser vücuda yayılmaya başladığı an bu belirtiyi veriyor

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri, löseminin ortaya çıkan erken belirtilerini şöyle sıralıyor;

Soluk bir cilt

Nefes darlığı

Enfeksiyonun geçmemesi

Diş eti hassasiyeti ve sık diş eti kanaması

Burun kanaması

Ani şekilde gelişen kilo kaybı

Lösemi ilk belirtisini sabahları gösteriyor! Kanser vücuda yayılmaya başladığı an bu belirtiyi veriyor

Bu belirtilerin asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Bu belirtilere sahip olmak direkt kanser tanısı almak için yeterli değil. Ancak bazı kanser türlerinin, basit gibi görünen bu belirtilerle ortaya çıkması nedeniyle ihmal edilmemesi gerekiyor.

SON DAKİKA