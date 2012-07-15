Magazin gündeminden başlıklar

Doğulu konserine ünlü yağdı
Kenan Doğulu, 'I Love Bonus' turnesi kapsamında Antalya ve Bodrum'un ardından Çeşme'de konser verdi. Hafta sonu Alaçatı'daki 'Bu Bi Olay Yeri'nde sahne alan Doğulu'yu dinlemeye yaklaşık 2 bin kişi geldi. Eski ve yeni parçalarını seslendiren sanatçının canlı performansı büyük beğeni topladı. Doğulu'yu dinlemeye cemiyet, spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri akın etti. Kenan İmirzalıoğlu-Özge Akbulut, Tolgahan Sayışman-Selen Soyder, Murat Boz-Eliz Sakuçoğlu, Engin Altan Düzyatan-Özge Özpirinçci, Gül Gölge-Murat Saygı, Sanem-Ralf Tezman, Kerem-Elif Gönlüm ve Selin Denizli-Abdullah Burnaz çiftleri izleyenler arasındaydı.
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