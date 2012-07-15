Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Magazin gündeminden başlıklar
Giriş Tarihi: 15.07.2012 22:57 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:21

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Naz şov!

Naz Elmas da tatilini Çeşme'de geçirenlerden. Genel olarak gözlerden uzak yerlerde denize giren Elmas, bu sefer gazetecilere yakalandı. Ancak güzel oyuncu tepki vermek yerine gazetecilerle şakalaştı. "Arkadaşlar saklayacağım ya da gocunacağım bir şey yok. Dilediğiniz gibi çekebilirsiniz" dedikten sonra muhabirlere poz verdi. Ardından da "Fotoğraflarım için sezonluk arşiv yaptınız" dedi.

NAZ ELMAS FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

Magazin gündeminden başlıklar

Nefise Karatay evlendi

Nefise Karatay dün akşam işadamı Yusuf Day ile evlendi. Karatay'ın gelinliğini ünlü modacı Arzu Kaprol hazırladı. Çiftin iş temposu nedeniyle şimdilik balayına çıkmayacağı Aralık ayı gibi yurtdışına gitmeyi düşündüğü öğrenildi.

İŞTE DÜĞÜNDEN FOTOĞRAFLAR!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Magazin gündeminden başlıklar

Doğulu konserine ünlü yağdı

Kenan Doğulu, 'I Love Bonus' turnesi kapsamında Antalya ve Bodrum'un ardından Çeşme'de konser verdi. Hafta sonu Alaçatı'daki 'Bu Bi Olay Yeri'nde sahne alan Doğulu'yu dinlemeye yaklaşık 2 bin kişi geldi. Eski ve yeni parçalarını seslendiren sanatçının canlı performansı büyük beğeni topladı. Doğulu'yu dinlemeye cemiyet, spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri akın etti. Kenan İmirzalıoğlu-Özge Akbulut, Tolgahan Sayışman-Selen Soyder, Murat Boz-Eliz Sakuçoğlu, Engin Altan Düzyatan-Özge Özpirinçci, Gül Gölge-Murat Saygı, Sanem-Ralf Tezman, Kerem-Elif Gönlüm ve Selin Denizli-Abdullah Burnaz çiftleri izleyenler arasındaydı.

KENAN DOĞULU FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

Magazin gündeminden başlıklar

İkinci transparan vakası!

Nebahat Çehre'den ikinci transparan vakası! Geçtiğimiz haftalarda giydiği transparan elbise nedeniyle zorlu dakikalar yaşayan Çehre, önceki gün Eftalya Balık Restaurant'daydı. Mekan çıkışında gazetecilerle karşılaşan Çehre, patlayan flaşları görünce transparan kıyafeti nedeniyle panikledi ve koşar adım arabaya bindi.

NEBAHAT ÇEHRE FOTOĞRAFLALARI İÇİN TIKLAYIN!

Magazin gündeminden başlıklar

Müsade edin de geçelim beyler!

Cem Yılmaz, eşi Ahu Yağtu ile Ortaköy'de eğlendi. Yılmaz, çıkışta gazeteci ordusuna "Müsaade edin de geçelim" dedi.

CEM YILMAZ FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

SON DAKİKA