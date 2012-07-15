Magazin gündeminden başlıklar

Naz şov!

Naz Elmas da tatilini Çeşme'de geçirenlerden. Genel olarak gözlerden uzak yerlerde denize giren Elmas, bu sefer gazetecilere yakalandı. Ancak güzel oyuncu tepki vermek yerine gazetecilerle şakalaştı. "Arkadaşlar saklayacağım ya da gocunacağım bir şey yok. Dilediğiniz gibi çekebilirsiniz" dedikten sonra muhabirlere poz verdi. Ardından da "Fotoğraflarım için sezonluk arşiv yaptınız" dedi.

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