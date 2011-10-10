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Haberler Yaşam Magazin gündeminden başlıklar
Giriş Tarihi: 10.10.2011 23:20 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:23

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Evlilikten henüz bir şey anlayamadık
Geçtiğimiz Temmuz ayında Burcu Kara ile evlenen Buğra Gülsoy, "Evlilikten henüz bir şey anlamadık" dedi. Ömür Gedik'in hazırlayıp sunduğu 'Cinemania' programına konuk olan yakışıklı oyuncu; evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 'Kuzey Güney' dizisinde 'Güney' karakterini canlandıran Gülsoy, şunları anlattı: "Ben setten eve geliyorum, Burcu evden çıkıyor. Onun da dizisi başladığı için 'Artık sezon sonunda görüşürüz' diyoruz. Haziran'da dizilerimiz biter herhalde. Genelde bir araya geldiğimiz, buluştuğumuz zamanlarda da işimizi bir kenara bırakmayı tercih ediyoruz."

Magazin gündeminden başlıklar

Christina gittikçe kilo alıyor
Şov dünyasının ünlü isimleri, yaşları ilerlese de fiziklerinden ve görünümlerinden taviz vermezken, Christina Aguilera tam anlamıyla kendini bırakmış durumda. Önceki gün Michael Jackson'ın anısına düzenlenen konsere katılan Aguilera'nın sahnedeki kilolu hali ve vücuduna dar gelen sahne kostümü çok eleştirildi.

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Magazin gündeminden başlıklar

Benim değil Adnan amcanın
Sinem Kobal, son günlerde dolaştığı 80 bin Euro değerindeki Volkswagen cipin, sevgilisi Arda Turan'ın hediyesi olduğuna dair haberleri yalanladı: "Cip benim değil. Araç, Arda'nın babası Adnan amcaya ait."

Magazin gündeminden başlıklar

Yaman babasının izinden gidiyor
Ünlü popçu Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman, büyüdükçe babasına benzemeye başladı. Daha önce babası gibi kayak yapan Yaman, bu kez de pilotluğa merak saldı. Minik Yaman'ın uçaklara olan ilgisi artınca babası da onu havaalanına götürdü ve kendisine ait olan uçağa bindirdi. Kokpitte oğlunun fotoğraflarını çeken ünlü popçu, bu fotoğrafları 'mustinetnet' adıyla yeni açtığı Twitter sayfasında yayınladı.

KENDİNE UÇAK ALMIŞTI
Pilotluk sertifikası olan Mustafa Sandal, üç yıl önce kendine uçak almış ve tek başına uçmaya başlamıştı. Ancak oğlu dünyaya geldikten sonra eşi Emina'nın baskıları nedeniyle Sandal, tek başına uçmaktan vazgeçmişti.

Magazin gündeminden başlıklar

Rol için reklam yıldızı oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı 'Kuzey Güney' dizisinde 'Cemre'yi canlandıran Öykü Karayel, rol icabı reklam yıldızı oldu. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün 'Cemre'nin reklam posterlerinde kullanılmak üzere poz verdi. Cahit Baha Pars'ın çektiği fotoğraflar, önümüzdeki günlerde dizide yer alacak. Dizide 'Cemre', kuaför olan annesinin isteğiyle reklam yüzü oluyor.

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