Magazin gündeminden başlıklar

Yaman babasının izinden gidiyor

Ünlü popçu Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman, büyüdükçe babasına benzemeye başladı. Daha önce babası gibi kayak yapan Yaman, bu kez de pilotluğa merak saldı. Minik Yaman'ın uçaklara olan ilgisi artınca babası da onu havaalanına götürdü ve kendisine ait olan uçağa bindirdi. Kokpitte oğlunun fotoğraflarını çeken ünlü popçu, bu fotoğrafları 'mustinetnet' adıyla yeni açtığı Twitter sayfasında yayınladı.

KENDİNE UÇAK ALMIŞTI

Pilotluk sertifikası olan Mustafa Sandal, üç yıl önce kendine uçak almış ve tek başına uçmaya başlamıştı. Ancak oğlu dünyaya geldikten sonra eşi Emina'nın baskıları nedeniyle Sandal, tek başına uçmaktan vazgeçmişti.