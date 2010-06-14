Magazin gündeminden başlıklar

'Minare'ye Hollywood harcı
Mahsun Kırmızıgül, üçüncü sinema filminde rol alacak iki Amerikalı oyuncuya karar verdi. Pek çok Hollywood yapımında oynayan Robert Patrick ve Gina Gershon, 'New York'ta Beş Minare'ye katıldı.
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'New York'ta Beş Minare' filminin çekimleri başladı! Cast çalışmalarını sürdüren yönetmen Mahsun Kırmızıgül, filmde üç Amerikalı oyuncuya da yer verecek. Filmde FBI şefi rolünü, 'Terminatör 2: Kıyamet Günü' filmiyle tüm dünyada adını duyuran oyuncu Robert Patrick canlandıracak...
BİLGİNER'İN EŞİ DE BELLİ
Kırmızıgül; filmde 'Bitlisli Hoca'yı oynayan Haluk Bilginer'in eşi için de Gina Gershon ile anlaşma imzaladı. Üçüncü Amerikalı oyuncu ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Kadrosunda Türkiye'nin önemli isimlerini de barındıran film, 5 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. (İlker GEZİCİ)