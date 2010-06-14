Magazin gündeminden başlıklar

Yaşı için fazla seksi



Şarkıları ve oynadığı filmlerden çok; özel hayatıyla gündemde olan Amerikalı genç yıldız Miley Cyrus, son dönemde ipin ucunu iyice kaçırdı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen uygunsuz davranışlarıyla dikkat çeken Cyrus'a, ABD basını da eleştiri oklarını yöneltmeye başladı. Son birkaç konserinde yaptığı seksi danslarla dikkat çeken Cyrus'ın; ailesinin ihmalkârlığı nedeniyle böyle davrandığı söyleniyor. Gece gezmelerine de ağırlık veren genç yıldızın sonunun böyle giderse Britney Spears ve Lindsay Lohan gibi olacağı iddia ediliyor. Miley Cyrus'un bu uygunsuz halleri nedeniyle en çok menajerliğini de üstlenen babası Billy Ray Cyrus eleştiriliyor.

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