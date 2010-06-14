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Giriş Tarihi: 14.06.2010 09:45 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:06

Magazin gündeminden başlıklar

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Magazin gündeminden başlıklar

Çifti arkadaşları barıştırdı

Eşi Önder Bekensir'den boşanma kararı alan Demet Akalın'ı bu kararından Selin İmer ile Cenk Eren'in döndürdüğü ortaya çıktı.

* ÖNDER BEKENSİR VE DEMET AKALIN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Eşi Önder Bekensir'i hesabına para geçirmekle itham edip. boşanma davası açan Demet Akalın, davasını geri çekmişti. Eşi ile barıştığını açıklayan Akalın'ın bu sürpriz kararında arkadaşlarının etkili olduğu ortaya çıktı.

OTELDE BULUŞTULAR
Önder Bekensir'in yakın arkadaşı ve nikah şahidi Selin İmer'e "Demet, beni dinlemeden yargıda bulundu" deyince, İmer ile Cenk Eren, çifti barıştırmak için Polat Otel'de buluşma ayarladı. Akalın ile Bekensir, ertesi gün de Akalın'ın Almanya konseri için yurtdışına uçtular.
(Başak ÇOKAN)

Magazin gündeminden başlıklar

Ben çıplaklığımla barışık büyüdüm

'En Mutlu Olduğum Yer' filmindeki cüretkâr sahneleriyle dikkat çeken Ezgi Aşaroğlu: Aşk ve cinsellik hayatın içinde olan şeyler... Ben de vücudumla, kadınlığımla, çıplaklığımla barışık büyüdüm...

Hatırla Sevgili' dizisindeki 'Rüya' rolüyle tanınan Ezgi Başaroğlu, kısa zamanda çok yol kat etti. İki yılda 'Çıplak Ayaklar', 'For A Moment', 'Acı Aşk' ve 'En Mutlu Olduğum Yer' filmlerinde rol alan Aşaroğlu, Cosmopolitan dergisine konuştu.

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Magazin gündeminden başlıklar

'Minare'ye Hollywood harcı

Mahsun Kırmızıgül, üçüncü sinema filminde rol alacak iki Amerikalı oyuncuya karar verdi. Pek çok Hollywood yapımında oynayan Robert Patrick ve Gina Gershon, 'New York'ta Beş Minare'ye katıldı.

* MAHSUN KIRMIZIGÜL FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

'New York'ta Beş Minare' filminin çekimleri başladı! Cast çalışmalarını sürdüren yönetmen Mahsun Kırmızıgül, filmde üç Amerikalı oyuncuya da yer verecek. Filmde FBI şefi rolünü, 'Terminatör 2: Kıyamet Günü' filmiyle tüm dünyada adını duyuran oyuncu Robert Patrick canlandıracak...

BİLGİNER'İN EŞİ DE BELLİ
Kırmızıgül; filmde 'Bitlisli Hoca'yı oynayan Haluk Bilginer'in eşi için de Gina Gershon ile anlaşma imzaladı. Üçüncü Amerikalı oyuncu ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Kadrosunda Türkiye'nin önemli isimlerini de barındıran film, 5 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. (İlker GEZİCİ)

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Yerli 'Hanedan'da oyuncu kalmadı

Efsane 'Hanedan' dizisinin yerli versiyonunu çekmek isteyen Pastel Film; oyuncularını başka dizilere kaptırınca proje dağıldı.

* BERGÜZAR KOREL FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...


1980'li yılların efsane dizisi 'Hanedan'ın (Dynasty) yerli versiyonu başka bahara kaldı. Pastel Film'in yapımcılığında çekilmesi beklenen dizinin oyuncuları Erkan Petekkaya, Bergüzar Korel ve Hande Ataizi; farklı şirketlerle yeni projeler için el sıkıştı. Gold Yapım'ın sahibi Faruk Turgut'la görüşen Bergüzar Korel pavyon şarkıcısını oynayacağı başka bir dizi için hazırlıklara başladı. Erkan Petekkaya ise yeni dizisinde bir gemi kaptanını canlandıracak.

YENİ KAST YAPILACAK
'Hanedan' olayını netleştiremediği için oyuncularını 'elinden kaçıran' Pastel Yapım; kast çalışmalarına yeniden start verdi.

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Yaşı için fazla seksi

Şarkıları ve oynadığı filmlerden çok; özel hayatıyla gündemde olan Amerikalı genç yıldız Miley Cyrus, son dönemde ipin ucunu iyice kaçırdı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen uygunsuz davranışlarıyla dikkat çeken Cyrus'a, ABD basını da eleştiri oklarını yöneltmeye başladı. Son birkaç konserinde yaptığı seksi danslarla dikkat çeken Cyrus'ın; ailesinin ihmalkârlığı nedeniyle böyle davrandığı söyleniyor. Gece gezmelerine de ağırlık veren genç yıldızın sonunun böyle giderse Britney Spears ve Lindsay Lohan gibi olacağı iddia ediliyor. Miley Cyrus'un bu uygunsuz halleri nedeniyle en çok menajerliğini de üstlenen babası Billy Ray Cyrus eleştiriliyor.

* MILEY CYRUS FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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