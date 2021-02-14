Haberler Yaşam Magirüs minibüs şoke etti! Minibüsü görenler hemen kamerasına davranıyor!

Giriş Tarihi: 14.02.2021 17:49 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 15:38

Magirüs minibüs şoke etti! Minibüsü görenler hemen kamerasına davranıyor!

Minibüs denilince akla ilk olarak Magirüs gelir. Artık sembol haline gelmiş bu araçları yıllardır yolda görüyoruz. Bir yerden bir yere giderken illaki Magirüs minibüse binmişizdir. Nesilden nesile pek çok kişi balık istifi gibi dolu olan minibüslerde yolculuk etme deneyimine sahip. Ülkemizde ikon haline gelmiş Magirüs minibüsle ilgili yenileme çalışması yapıldı. Yakın arkadaşlar efsaneyi baştan sona yeniledi. İşte sizleri şaşkına çevirecek o kareler...