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Haberler Yaşam Magirüs minibüs şoke etti! Minibüsü görenler hemen kamerasına davranıyor!
Giriş Tarihi: 14.02.2021 17:49 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 15:38

Magirüs minibüs şoke etti! Minibüsü görenler hemen kamerasına davranıyor!

Minibüs denilince akla ilk olarak Magirüs gelir. Artık sembol haline gelmiş bu araçları yıllardır yolda görüyoruz. Bir yerden bir yere giderken illaki Magirüs minibüse binmişizdir. Nesilden nesile pek çok kişi balık istifi gibi dolu olan minibüslerde yolculuk etme deneyimine sahip. Ülkemizde ikon haline gelmiş Magirüs minibüsle ilgili yenileme çalışması yapıldı. Yakın arkadaşlar efsaneyi baştan sona yeniledi. İşte sizleri şaşkına çevirecek o kareler...

Magirüs minibüs şoke etti! Minibüsü görenler hemen kamerasına davranıyor!

Uzun yıllar büyükşehirlerde balık istifi yolcu taşıyan ancak üretimleri durdurulan Magirus minibüslerden birisi, müthiş bir hale getirildi..

Magirüs minibüs şoke etti! Minibüsü görenler hemen kamerasına davranıyor!

Magirus aşığı iki arkadaş, hurdaya çıkan bir minübüsü alarak binlerce lira harcayıp görenleri şaşkınlığa düşüren ve hayran bırakan bir hale getirdiler..

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Magirüs minibüs şoke etti! Minibüsü görenler hemen kamerasına davranıyor!

Magirus tutkunu iki arkadaş 2004 model minibüsü 110 bin TL harcayarak hayallerine kavuştular..

Magirüs minibüs şoke etti! Minibüsü görenler hemen kamerasına davranıyor!

Ortaya çıkan VIP Magirus minibüs, yıllarca içinde balık istifi yolculuk yapanları bile hayran bıraktı..

Magirüs minibüs şoke etti! Minibüsü görenler hemen kamerasına davranıyor!

Kerim Rençberler ve Turan Polat, 80'li yıllarda Magirus tamirhanesinde çırak olarak çalışıyorlardı. O yıllarda yağ pas içindeki elleriyle aşık oldukları Magirus'u tamir etmenin ötesinde seven iki arkadaş yıllarca kendi minübüslerinin hayalini kurdular..

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