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Mahkeme kararını verdi! Adnan Oktar suç örgütünün "sosyal medya" oyunu çöktü: Tam 300 hesap...
Giriş Tarihi: 03.05.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
19:13
Mahkeme kararını verdi! Adnan Oktar suç örgütünün "sosyal medya" oyunu çöktü: Tam 300 hesap...
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'nün sosyal medyayı kullanarak başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye çalıştığına yönelik iddialar üzerine hukuki süreç başlatılmıştı. Mağdurların başvuruları sonucu mahkeme kararıyla, örgüte yakın olduğu belirlenen 300 hesap kapatıldı.