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Haberler Yaşam Mahkeme kararını verdi! Adnan Oktar suç örgütünün "sosyal medya" oyunu çöktü: Tam 300 hesap...
Giriş Tarihi: 03.05.2024 19:13 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 19:13

Mahkeme kararını verdi! Adnan Oktar suç örgütünün "sosyal medya" oyunu çöktü: Tam 300 hesap...

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'nün sosyal medyayı kullanarak başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye çalıştığına yönelik iddialar üzerine hukuki süreç başlatılmıştı. Mağdurların başvuruları sonucu mahkeme kararıyla, örgüte yakın olduğu belirlenen 300 hesap kapatıldı.

Mahkeme kararını verdi! Adnan Oktar suç örgütünün sosyal medya oyunu çöktü: Tam 300 hesap...

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik davada örgüt lideri Adnan Oktar 8 bin 658 yıl hapis ile cezalandırılmıştı.

Mahkeme kararını verdi! Adnan Oktar suç örgütünün sosyal medya oyunu çöktü: Tam 300 hesap...

Cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiaları sonrasında Adnan Oktar, Erzurum'dan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.

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Mahkeme kararını verdi! Adnan Oktar suç örgütünün sosyal medya oyunu çöktü: Tam 300 hesap...

Yürütülen soruşturma kapsamında Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Mahkeme kararını verdi! Adnan Oktar suç örgütünün sosyal medya oyunu çöktü: Tam 300 hesap...

ÇARPICI İDDİA: ÖRGÜT SOSYAL MEDYAYI KULLANIYOR

Soruşturma devam ederken Adnan Oktar mağdurları mahkemeye başvurarak örgütün sosyal medya üzerinden başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye çalıştığını iddia etmişti.

Mahkeme kararını verdi! Adnan Oktar suç örgütünün sosyal medya oyunu çöktü: Tam 300 hesap...

Mağdurlar yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Adnan Oktar Organize Suç Örgütü başta mağdur ve müştekiler olmak üzere kamu görevlilerini, basın mensuplarını sindirmek ve gücünü göstermek için sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. Bu sebeple örgüte karşı verdiğimiz hukuk mücadelesinde en önemli silahı olan sosyal medya konusunda dönülmez zararların oluşması, mağdurların hayatlarının bitirilme noktasına gelmesi, operasyon ve yargılama aşamalarında yer alan kamu görevlilerinin özel hayatlarına kadar iftira ve yalan beyanlarla sistematik saldırıların devam etmesi, dava dosyasına destek veren basın mensubu ve vatandaşlarla alakalı akılalmaz saldırıların sürekli devam etmesi üzerine İstanbul Adliyesine başvuru yapmış bulunmaktayız.

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