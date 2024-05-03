Mahkeme kararını verdi! Adnan Oktar suç örgütünün "sosyal medya" oyunu çöktü: Tam 300 hesap...

Mağdurlar yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Adnan Oktar Organize Suç Örgütü başta mağdur ve müştekiler olmak üzere kamu görevlilerini, basın mensuplarını sindirmek ve gücünü göstermek için sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. Bu sebeple örgüte karşı verdiğimiz hukuk mücadelesinde en önemli silahı olan sosyal medya konusunda dönülmez zararların oluşması, mağdurların hayatlarının bitirilme noktasına gelmesi, operasyon ve yargılama aşamalarında yer alan kamu görevlilerinin özel hayatlarına kadar iftira ve yalan beyanlarla sistematik saldırıların devam etmesi, dava dosyasına destek veren basın mensubu ve vatandaşlarla alakalı akılalmaz saldırıların sürekli devam etmesi üzerine İstanbul Adliyesine başvuru yapmış bulunmaktayız.