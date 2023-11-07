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Mahkeme kararını verdi: Dilan Polat ve Engin Polat'a kayyum şoku! Onlarca şirket...
Giriş Tarihi: 07.11.2023 14:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
14:26
Mahkeme kararını verdi: Dilan Polat ve Engin Polat'a kayyum şoku! Onlarca şirket...
Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 27 şirket için kayyum atanması talep edildi. Mahkeme şirketlere kayyum atanmasına karar verdi. Kayyumları ise TMSF'nin seçeceği öğrenildi.