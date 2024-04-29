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Haberler Yaşam Mahkemeden öyle bir şey talep etti ki... "Bu kadarına pes" dedirtti: Yeniden yargılanmam gerek
Giriş Tarihi: 29.04.2024 18:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 18:09

Mahkemeden öyle bir şey talep etti ki... "Bu kadarına pes" dedirtti: Yeniden yargılanmam gerek

Nevşehir'de kasten yaralama suçundan dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan G.'nin mahkeme başkanına yazdığı mektup bu kadarına da pes dedirtti. G. mahkeme başkanına gönderdiği dilekçesinde, "Yargılandığım mahkemede hâkim tokmağı yoktu. Tokmak vurularak karar açıklanmadı. Yargılanmam usulsüzdür. Beni yeniden yargılamaları gerekmektedir" dedi.

Cennete ÜSTEMEL
Mahkemeden öyle bir şey talep etti ki... Bu kadarına pes dedirtti: Yeniden yargılanmam gerek

Nevşehir Adliyesi'nde tatlı bir tebessüm bıraktıran olay, E Tipi Cezaevi'nde yatan Gökhan G.'nin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği dilekçe ile ortaya çıktı. İddiaya göre 2021 yılının Haziran ayında Yukarı Mahalle Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda akşam saatlerinde hırsız olduğu ihbarını alan polis olay yerine ulaştığında apartman sakinleri tarafından etkisiz hale getirilen Yunus Emre Ö.'yü gözaltına aldı.

Mahkemeden öyle bir şey talep etti ki... Bu kadarına pes dedirtti: Yeniden yargılanmam gerek

BIÇAKLANDIM

Vücudunda kanaması olan Yunus Emre Ö., polis sorgusunda gündüz sıralarında Borsa Kavşağı'nda dolaştığı sırada yanına yaklaşan cezaevinden tanıştığı arkadaşı Gökhan G. tarafından sol göğüs bölgesinden ve bacağından bıçaklandığını daha sonra Gökhan'ın olay yerinden kaçtığını söyledi. Yunus Emre Ö. basit bir yaralama olduğu için hastaneye gitmediğini kendi imkanlarıyla eczaneden ilaç alarak tedavi olduğunu söyledi. Apartmanda ise hırsızlık için bulunmadığını ileri sürdü.

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Mahkemeden öyle bir şey talep etti ki... Bu kadarına pes dedirtti: Yeniden yargılanmam gerek

GÖZALTINA ALINDI

Yunus Emre Ö.'nün verdiği bilgiler doğrultusunda Gökhan G. polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Gökhan G. ise ifadesinde "Yunus Emre Ö.'nün verdiği bilgiler doğru değildir. Ben ne kendisiyle ne de bir başkasıyla görüşmedim. Ben o kişiyi ne gördüm ne konuştum ne de bıçakladım. Olay tarihinde ben evdeydim ve psikolojik sorunlar yaşıyordum. Yunus Emre cezaevinden arkadaşım. Kötü bir hayatım olduğu için benim ismimi vermiş olabilir. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum." dedi. Gökhan G. mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeden öyle bir şey talep etti ki... Bu kadarına pes dedirtti: Yeniden yargılanmam gerek

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Nevşehir 1. Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık ifadelerini de dinleyen mahkeme Gökhan G 'nin savunmasının aksine Yunus Emre Ö.'yi bıçakladığına dair somut deliller oluştuğunu belirterek Gökhan G.'yi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemeden öyle bir şey talep etti ki... Bu kadarına pes dedirtti: Yeniden yargılanmam gerek

MAHKEMEYE MEKTUP GÖNDERDİ

Nevşehir E Tipi cezaevine gönderilen Gökhan G. geçtiğimiz hafta mahkeme başkanına bir mektup yazarak ilginç bir istekte bulundu. Gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi.

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