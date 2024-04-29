Mahkemeden öyle bir şey talep etti ki... "Bu kadarına pes" dedirtti: Yeniden yargılanmam gerek

GÖZALTINA ALINDI

Yunus Emre Ö.'nün verdiği bilgiler doğrultusunda Gökhan G. polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Gökhan G. ise ifadesinde "Yunus Emre Ö.'nün verdiği bilgiler doğru değildir. Ben ne kendisiyle ne de bir başkasıyla görüşmedim. Ben o kişiyi ne gördüm ne konuştum ne de bıçakladım. Olay tarihinde ben evdeydim ve psikolojik sorunlar yaşıyordum. Yunus Emre cezaevinden arkadaşım. Kötü bir hayatım olduğu için benim ismimi vermiş olabilir. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum." dedi. Gökhan G. mahkemeye sevk edildi.