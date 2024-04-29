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Mahkemeden öyle bir şey talep etti ki... "Bu kadarına pes" dedirtti: Yeniden yargılanmam gerek
Giriş Tarihi: 29.04.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
18:09
Mahkemeden öyle bir şey talep etti ki... "Bu kadarına pes" dedirtti: Yeniden yargılanmam gerek
Nevşehir'de kasten yaralama suçundan dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan G.'nin mahkeme başkanına yazdığı mektup bu kadarına da pes dedirtti. G. mahkeme başkanına gönderdiği dilekçesinde, "Yargılandığım mahkemede hâkim tokmağı yoktu. Tokmak vurularak karar açıklanmadı. Yargılanmam usulsüzdür. Beni yeniden yargılamaları gerekmektedir" dedi.