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Mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye kurtardı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 02.01.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 20:10
Mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye kurtardı

İstanbul 'de 4 katlı binanın birinci katında başlayan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye kurtardı

Cebeci Mahallesi 2538 sokaktaki 4 katlı binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

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Mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye kurtardı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye kurtardı

Öte yandan apartmanın en üst katında oturan bir kadın ve 3 çocuğu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven uzatarak mahsur kalan Hanife Döver ve 3 çocuğunu kurtardı.

Mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye kurtardı

Yangından kurtarılan minik çocuk, "anne tabletime bir şey olmaz değil mi" diyerek gözyaşı döktü

Mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye kurtardı

Büyük korku yaşayan anne ve çocukların birbirlerine sarılarak, ağladığı görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye kurtardı
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