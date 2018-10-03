Makyajın gücüne bakın!

Lübnan

Dolgun dudaklara ya da etkileyeci gözlere sahip olmak için plastik cerrahın yolunu tutmak zorunda değilsiniz. Tüm ihtiyacınız olan sadece makyaj! Makyaj sanatçılarının ortaya çıkardığı mucizelere ''yok artık'' diyeceksiniz. Tüm dönüşümlerin hepsine göz atın.