MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 11 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Derinliği 7.11 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Malatya deprem haberi detayları ve 11 Mart 2023 AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...