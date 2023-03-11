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Giriş Tarihi: 11.03.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 15:15

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 11 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Derinliği 7.11 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Malatya deprem haberi detayları ve 11 Mart 2023 AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 11 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saatler 14.32'yi gösterdiğinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Derinliği 7.11 kilometre olarak kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Malatya depremi detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Malatya depremi ve 11 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 11 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Malatya Pütürge ilçesinde saat 14.32'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7.11 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre illerden de hissedildi.

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 11 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Pütürge (Malatya)

Tarih:2023-03-11

Saat:14:32:09 TSİ

Enlem:38.163 N

Boylam:38.626 E

Derinlik:7.11 km

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 11 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 11 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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