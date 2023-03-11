MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 11 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saatler 14.32'yi gösterdiğinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Derinliği 7.11 kilometre olarak kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Malatya depremi detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Malatya depremi ve 11 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi.