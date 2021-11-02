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Haberler Yaşam Malatya’da feci kaza! Sürücü yaralandı eşi kurtarılamadı! Korkunç kareler...
Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:45

Malatya’da feci kaza! Sürücü yaralandı eşi kurtarılamadı! Korkunç kareler...

Malatya Darende'de feci bir kaza yaşandı. Üst geçit direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Turgut (66) ağır yaralandı. Eşi Münife Turgut (66) ise kurtarılamadı.

Malatya’da feci kaza! Sürücü yaralandı eşi kurtarılamadı! Korkunç kareler...

Kaza, sabah saatlerinde Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Turgut yönetimindeki 01 GT 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçit direğine çarptı.

Malatya’da feci kaza! Sürücü yaralandı eşi kurtarılamadı! Korkunç kareler...

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Malatya’da feci kaza! Sürücü yaralandı eşi kurtarılamadı! Korkunç kareler...

Araç içinde sıkışan Turgut çifti, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya’da feci kaza! Sürücü yaralandı eşi kurtarılamadı! Korkunç kareler...

Hastanede tedaviye alınan Münife Turgut kurtarılamazken, eşi Mehmet Turgut'un sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Malatya’da feci kaza! Sürücü yaralandı eşi kurtarılamadı! Korkunç kareler...

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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