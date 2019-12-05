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'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor

Dünyada, ilk olarak 'da üretilmeye başlanan 'mor ekmek' vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 12 yıllık araştırmalar sonucu, mor meyve ve sebzelerden elde edilen antioksidanların hamura katılmasıyla oluşan mor ekmeğin besin değerinin de yüksek olduğu belirtiliyor. İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatı Malatya'da başladı. Mormiks denilen bir maddeden üretilen mor ekmeğin yanı sıra, poğaça, simit, baklava, kurabiye ve kuru pasta gibi birçok başka unlu mamul de yapılıyor. Malatya'da bir firma tarafından ilk kez üretilen mor ekmek vatandaşların ilgisini çekerken, Malatya'nın yanı sıra Ankara'da da satışa sunuldu.

Giriş Tarihi: 05.12.2019 14:23
Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
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Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
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Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
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