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taştı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 07.01.2019 18:01 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 18:03
Manavgat Şelalesi taştı

'nın dünyaca ünlü , ırmak üzerinde bulunan barajlardan su bırakılması sonucu taşarken, çevredeki iş yerleri su altında kaldı.

Manavgat Şelalesi taştı

Cumartesi gecesi, baraj yetkilileri tarafından ırmağa su bırakılacağı belirtilerek, ırmak üzerinde bulunan 'ndeki ve diğer yerlerdeki tesisler uyarıldı.

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Manavgat Şelalesi taştı

İşletmeciler, su altında kalabilecek eşyaları toplayarak tesislerin dışına taşıdı.

Manavgat Şelalesi taştı

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren su bırakılmaya başlanmasıyla şelaledeki su seviyesi yükseldi.

Manavgat Şelalesi taştı

Seyir terası ve diğer işletmeler su altında kaldı.

Manavgat Şelalesi taştı

Hava serin olmasına rağmen 'ni görmeye gelenler bekledikleri görüntü yerine taşkın suyun fotoğrafını çekip, selfie yaptı.

Manavgat Şelalesi taştı
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