MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda oturan Müfit Can Saçıntı, aynı zamanda filmin başrolünü üstleniyor. Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu, Begüm Öner, Mandıra Filozofu oyuncuları arasında yer alan diğer önemli isimlerdir.

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

2014 yapımı Mandıra Filozofu'nun çekimleri Milas ilçesinin Çökertme Köyü'nde gerçekleştirilmişti. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı ve senaryosunu Birol Güven'in yazarak aynı zamanda yapımcılığını yaptığı, başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel rol alıyor.