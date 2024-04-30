Manisa’da korkunç olay: Gözü dönmüş sevgili dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp kuyuya attı

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP KUYUYA ATTI

Burada sevgililer arasında tartışma çıktı. S.Y otomobilde bulunan av tüfeği ile Gözde Yılmaz'a bir el ateş ederek öldürdü, daha sonra 3 metre derinliğindeki su dolu kuyuya attı.