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Haberler Yaşam Manisa’da korkunç olay: Gözü dönmüş sevgili dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp kuyuya attı
Giriş Tarihi: 30.04.2024 23:44 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 23:44

Manisa’da korkunç olay: Gözü dönmüş sevgili dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp kuyuya attı

Manisa'da sevgilisi Gözde Yılmaz'ı (27) av tüfeği ile sağ göğsünden vurup öldürdükten sonra kuyuya atan çiftçi S.Y (33) aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan S.Y sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Eski eşinden ayrılma aşamasında olan iki çocuk annesi Gözde Yılmaz'ın S.Y. ile bir yıldır birlikte yaşadığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Manisa’da korkunç olay: Gözü dönmüş sevgili dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp kuyuya attı

Olay, Alaşehir ilçesinde bugün saat 16.30 sıralarında yaşandı. Çiftçi S.Y kendisine ait otomobille Alkan Mahallesi Ahlat Mevkiinde bulunan bağa geldi.

Manisa’da korkunç olay: Gözü dönmüş sevgili dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp kuyuya attı

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP KUYUYA ATTI

Burada sevgililer arasında tartışma çıktı. S.Y otomobilde bulunan av tüfeği ile Gözde Yılmaz'a bir el ateş ederek öldürdü, daha sonra 3 metre derinliğindeki su dolu kuyuya attı.

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Manisa’da korkunç olay: Gözü dönmüş sevgili dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp kuyuya attı

Daha sonra kafasına bir el ateş etti. Çevreden silah sesini duyan vatandaşlar 112 acil yardım ekiplerine haber verdi.

Manisa’da korkunç olay: Gözü dönmüş sevgili dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp kuyuya attı

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipler korkunç manzara ile karşılaştı.

Manisa’da korkunç olay: Gözü dönmüş sevgili dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp kuyuya attı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözde Yılmaz'ın kuyuda olan cansız bedeni İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Suç aleti ve otomobile el koyan jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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