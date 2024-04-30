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Manisa’da korkunç olay: Gözü dönmüş sevgili dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp kuyuya attı
Giriş Tarihi: 30.04.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
23:44
Manisa’da korkunç olay: Gözü dönmüş sevgili dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp kuyuya attı
Manisa'da sevgilisi Gözde Yılmaz'ı (27) av tüfeği ile sağ göğsünden vurup öldürdükten sonra kuyuya atan çiftçi S.Y (33) aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan S.Y sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Eski eşinden ayrılma aşamasında olan iki çocuk annesi Gözde Yılmaz'ın S.Y. ile bir yıldır birlikte yaşadığı öğrenildi.