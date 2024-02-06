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Haberler Yaşam Manken Melisa Aydınalp yarı çıplak yürümüştü: O pankart için istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 12:29

Manken Melisa Aydınalp yarı çıplak yürümüştü: O pankart için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde her gün yarı çıplak vaziyette yürüyüşe çıkarak Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomeni ve manken Melisa Aydınalp'in sokakta "Memelere özgürlük" pankartıyla yürüdüğü gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Kadıköy Bağdat Caddesinde pankartlı protesto yapan şüpheli Melisa Yaren Aydınalp'in "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Manken Melisa Aydınalp yarı çıplak yürümüştü: O pankart için istenen ceza belli oldu

Kadınlara şiddet gösterilip öldürülmelerine dikkat çekmek amacıyla 'Özgürlük Yürüyüşü' adı altında her gün Kadıköy sokaklarında yarı çıplak gezen manken Melisa Aydınalp, "Memelere özgürlük" yazılı pankartını alıp sokaklara çıkmış, Kadıköy'de pankartla yürüyüp protesto yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Birçok kişinin tepkisini çeken manken hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Manken Melisa Aydınalp yarı çıplak yürümüştü: O pankart için istenen ceza belli oldu

PANKARTI TEPKİ ÇEKTİ
Savcılık hazırladığı iddianamede, Melisa Yaren Aydınalp'in 10 Aralık Pazar günü Bağdat Caddesinde uygunsuz kıyafet ile kamuya açık alanda elinde 'Memelere özgürlük' pankartı açtığı ve Bağdat caddesinde çekilen video görüntüleri sosyal medyasında paylaştığı, konuyla ilgili alınan ihbar sonucu da soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Manken Melisa Aydınalp yarı çıplak yürümüştü: O pankart için istenen ceza belli oldu

SUÇLAMAYI REDDETTİ
Şüpheli Melisa Yaren Aydınalp ifadesinde protesto hakkını kullandığını, vücudunun mahrem yerlerinin açıkta olmadığı, hayasızca her hangi bir hareketinin bulunmadığı ve suçlamaya kabul etmediğini söyledi.

Manken Melisa Aydınalp yarı çıplak yürümüştü: O pankart için istenen ceza belli oldu

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Melisa Yaren Aydınalp'in 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Manken Melisa Aydınalp yarı çıplak yürümüştü: O pankart için istenen ceza belli oldu
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