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Manken Melisa Aydınalp yarı çıplak yürümüştü: O pankart için istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
12:29
İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde her gün yarı çıplak vaziyette yürüyüşe çıkarak Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomeni ve manken Melisa Aydınalp'in sokakta "Memelere özgürlük" pankartıyla yürüdüğü gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Kadıköy Bağdat Caddesinde pankartlı protesto yapan şüpheli Melisa Yaren Aydınalp'in "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.