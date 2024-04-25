Mardin’deki kazada 21 kişi öldü, hiçbiri duruşmaya gelmedi! Akılalmaz mazeret

33 DAKİKA SONRA İKİNCİ KAZA: 1 POLİS ŞEHİT OLDU, 16 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu,