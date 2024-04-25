Haberler
Yaşam
Mardin'deki kazada 21 kişi öldü, hiçbiri duruşmaya gelmedi! Akılalmaz mazeret
Giriş Tarihi: 25.04.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
22:44
Mardin'deki kazada 21 kişi öldü, hiçbiri duruşmaya gelmedi! Akılalmaz mazeret
Mardin'in Derik ilçesinde geçen yıl 33 dakika arayla 2 TIR'ın neden olduğu kazada 1 polis memuru şehit olmuş, 20 vatandaş hayatını kaybetmişti. 47 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasına sanıklar katılmadı. Sanık şoförlerden Yunus Şataflı'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mazeret ise pes dedirtti. İşte detaylar...