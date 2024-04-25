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Haberler Yaşam Mardin'deki kazada 21 kişi öldü, hiçbiri duruşmaya gelmedi! Akılalmaz mazeret
Giriş Tarihi: 25.04.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 22:44

Mardin'deki kazada 21 kişi öldü, hiçbiri duruşmaya gelmedi! Akılalmaz mazeret

Mardin'in Derik ilçesinde geçen yıl 33 dakika arayla 2 TIR'ın neden olduğu kazada 1 polis memuru şehit olmuş, 20 vatandaş hayatını kaybetmişti. 47 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasına sanıklar katılmadı. Sanık şoförlerden Yunus Şataflı'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mazeret ise pes dedirtti. İşte detaylar...

DHA
Mardin’deki kazada 21 kişi öldü, hiçbiri duruşmaya gelmedi! Akılalmaz mazeret

Mardin'in Derik ilçesindeki kaza, 20 Ağustos 2022'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi.

Mardin’deki kazada 21 kişi öldü, hiçbiri duruşmaya gelmedi! Akılalmaz mazeret

İLK KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi.

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Mardin’deki kazada 21 kişi öldü, hiçbiri duruşmaya gelmedi! Akılalmaz mazeret

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

Mardin’deki kazada 21 kişi öldü, hiçbiri duruşmaya gelmedi! Akılalmaz mazeret

33 DAKİKA SONRA İKİNCİ KAZA: 1 POLİS ŞEHİT OLDU, 16 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu,

Mardin’deki kazada 21 kişi öldü, hiçbiri duruşmaya gelmedi! Akılalmaz mazeret

Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 47 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu.

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