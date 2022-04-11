Haberler Yaşam Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında, partisi ne? Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine La Pen 2. tura kaldı!

Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 15:44

Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Marine La Pen damga vurdu. Ulusal Birlik Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı olan Marine La Pen, yüzde 23.3 oranında oy aldı. Mevcut Fransız cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından en çok oy alan aday oldu. Fransa cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarından sonra Marine La Pen kimdir sorusu en çok aratılan sorulardan biri haline geldi. Ulusal Birlik Partisi'nin başkanlığını yapan Marine La Pen, 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olup seçilememişti. Marine La Pen kimdir, kaç yaşında, partisi nedir, Müslüman mı?