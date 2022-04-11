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Haberler Yaşam Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında, partisi ne? Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine La Pen 2. tura kaldı!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 15:44

Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında, partisi ne? Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine La Pen 2. tura kaldı!

Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Marine La Pen damga vurdu. Ulusal Birlik Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı olan Marine La Pen, yüzde 23.3 oranında oy aldı. Mevcut Fransız cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından en çok oy alan aday oldu. Fransa cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarından sonra Marine La Pen kimdir sorusu en çok aratılan sorulardan biri haline geldi. Ulusal Birlik Partisi'nin başkanlığını yapan Marine La Pen, 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olup seçilememişti. Marine La Pen kimdir, kaç yaşında, partisi nedir, Müslüman mı?

Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında, partisi ne? Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine La Pen 2. tura kaldı!

10 Nisan 2022 tarihinde Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirildi. Mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından en çok oy alan aday Marine La Pen oldu. Ulusal Birlik Partisi'nin başkanlığını yapan Marine La Pen, yüzde 23.9 oranın oy alarak anket sonuçlarının üstünde bir performans sergiledi. Time 100 listesinde 2011 ve 2015 yıllarında dünyanın en etkili insanları arasında gösterilen Marine La Pen, Avrupa Parlamentosunda milletvekili olarak görev yaptı. Peki, Marine La Pen kimdir, kaç yaşında, partisi nedir, Müslüman mı?

Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında, partisi ne? Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine La Pen 2. tura kaldı!

MARINE LA PEN KİMDİR?

5 Ağustos 1968 yılında doğan Marine La Pen, 53 yaşındadır. İlk defa 2012 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan La Pen, yüzde 17,90 oyla François Hollande ve Nicolas Sarkozy'nin ardından üçüncü oldu. 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy oranını neredeyse ikiye katlayan La Pen, yüzde 33.9 oranında oy aldı.

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Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında, partisi ne? Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine La Pen 2. tura kaldı!

2017 yılında Emmanuel Macron'a kaybeden La Pen, 2022 seçimlerinde yine Macron ile mücadele ediyor.

Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında, partisi ne? Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine La Pen 2. tura kaldı!

2022 seçimlerinde Macron yüzde 28.1 oy alırken, La Pen 23.3 oranında oy aldı. Çoğunluk sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında, partisi ne? Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine La Pen 2. tura kaldı!

FRANSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2. tura kalan seçimler, 24 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. İlk tur resmi seçim sonuçları 13 Nisan 2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanacak. İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs 2022 tarihinde koltuğu devralacak.

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