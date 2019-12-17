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Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Şişli'de bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir market çalışanı parasını vermeden tezgahtan meyve alarak yediği için tartıştığı Tunuslu bir kişiyi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Eczanede yapılan müdahale sırasında vatandaşların camdan içeriyi izlemek istemesi dikkat çekti. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Market çalışanı, olayda kullandığı bıçakla birlikte olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.12.2019 17:59 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 18:01
Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Olay, Pangaltı Ergenekon Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketler zincirinin Pangaltı şubesinin meyve reyonu çalışanı, iki kişinin tezgahtan meyve alarak yediğini fark etti.

Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Market çalışanı, Tunuslu oldukları öğrenilen kişileri uyararak parasını vermeden meyve alamayacaklarını söyledi.

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Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Tunuslu iki kişi uyarıya rağmen tezgahtan meyve alarak yemeye devam edince, market çalışanı engel olmaya çalıştı. Bu sırada, Tunuslular ile market çalışanı arasında küçük çaplı bir arbede yaşandı.

Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Arbede sırasında, ismi henüz öğrenilemeyen meyve reyonu çalışanı elindeki bıçakla Tunuslulardan birini sol bacağından yaraladı. Diğer market çalışanlarının araya girmesiyle kavga sona erdirilirken, yaralı Tunuslu da yakınlardaki bir eczaneye götürüldü. Yaralıya ilk müdahale burada yapıldı.

Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Eczanede yapılan müdahale sırasında vatandaşların camdan içeriyi izlemek istemesi dikkat çekti. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Market çalışanı, olayda kullandığı bıçakla birlikte olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı
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