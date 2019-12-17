Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı
Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı
İstanbul Şişli'de bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir market çalışanı parasını vermeden tezgahtan meyve alarak yediği için tartıştığı Tunuslu bir kişiyi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Eczanede yapılan müdahale sırasında vatandaşların camdan içeriyi izlemek istemesi dikkat çekti. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Market çalışanı, olayda kullandığı bıçakla birlikte olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.