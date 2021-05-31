Market çalışma saatleri değişti mi? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte güncel 2021 bakkal ve A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri

Bugünkü kabine toplantısı ile beraber gündeme gelen bir konu da market çalışma saatleri olmuştu. Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle bilindiği üzere manav, bakkal, kasap, market gibi işletmelerin hizmet verdikleri saatlerde de değişiklikler olmuştu. Bu noktada milyonlarca kişi 1 Haziran sonrasındaki kararlarla beraber "Hafta sonu ve hafta içi Market çalışma saatleri değişti mi, hafta içi marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Buna göre; Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte yeni normalleşme kararları ile beraber 2021 güncel bakkal ve (A101, BİM, ŞOK, Migros) market çalışma saatleri…