Birbirinden ilginç icatları ile tarihe geçen Rizelilerden son bir hamle daha geldi. Bu kez de üşengeç bir Rizeli evinin balkonuna 200 metrelik bir ilkel 'teleferik' kurdu..' diye konuştu. Bir firmada kurye olarak çalışan Gökhan Gökdemir, Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde yaşadığı 5 katlı apartmanda asansör olmaması nedeniyle market alışverişine çözüm arayışına girdi. Gökdemir, bunun üzerine evinin balkonu ile marketin yanındaki elektrik direği arasına gerdiği 200 metrelik halata makara sistemi ile sepet yerleştirdi. Yorgun olduğunda merdiven inip çıkmak ve rampa yürümek istemeyen Gökdemir, kurduğu ilkel teleferikle markete gitmeden alışverişini yapıyor. Telefon ile markettekileri arayıp ihtiyaçlarını bildiren Gökdemir, parayı sepete koyup marketteki görevliye gönderiyor, ardından sepete konan malzemeleri iple balkona çekiyor. Gökdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 gün önce market alışverişi için teleferik sistemi kurmaya karar verdiğini söyledi. Evinin yolunun rampa olduğunu ifade eden Gökdemir, 'Ayrıca binada asansör yok. İşten yorgun geliyorum. İn çık zor oluyor. Daha çok yoruluyorum. Artık 5 kat inip çıkmıyorum. Benim için de rahat oldu.' dedi. Gökdemir, marketle evinin balkonuna yaklaşık 200 metrelik hat kurduğunu belirterek, şöyle devam etti: