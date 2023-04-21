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Haberler Yaşam Marketler bayramda açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 00:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 00:42

Marketler bayramda açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma bugün başlıyor. Bu noktada bayramda marketlerin çalışma saatleri 2023 merak konusu oldu. Alışveriş yapmak ve evinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, marketlerin bayramda açık olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günlerinde özellikle zincir marketlerin durumu merak ediliyor. 21 Nisan 2023 BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor soruları gündemdeki yerini aldı. Peki; Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar...

Marketler bayramda açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık sorusu yanıt arıyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketlerin çalışma saatleri sorgulamalarına başladı. BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı 21 Nisan 2023 Cuma günü için araştırılıyor. Peki, 21 Nisan 2023 Bayramda marketler açık mı kapalı mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, detaylar…

Marketler bayramda açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Bayramda marketlerin çalışma durumu sorgulanmaya başladı. Özellikle zincir marketler BİM, A101 ve ŞOK çalışma saatleri araştırılmaya başladı.

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Marketler bayramda açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihlerine denk geliyor.

Zincir marketlerden Ramazan Bayramı'nda açık veya kapalı olup olmadıklarına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Marketler bayramda açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Geçtiğimiz bayramlara dikkate alındığında zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermeye devam etmişti.

BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatlerine dair açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Marketler bayramda açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.

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