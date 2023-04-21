Haberler Yaşam Marketler bayramda açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Giriş Tarihi: 21.04.2023 00:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 00:42

Marketler bayramda açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma bugün başlıyor. Bu noktada bayramda marketlerin çalışma saatleri 2023 merak konusu oldu. Alışveriş yapmak ve evinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, marketlerin bayramda açık olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günlerinde özellikle zincir marketlerin durumu merak ediliyor. 21 Nisan 2023 BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor soruları gündemdeki yerini aldı. Peki; Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar...