Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri 2021

Market çalışma saatleri her gün düzenli olarak bakılmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında A101, ŞOK, Migros gibi çoğu market çalışma saatleri yeniden düzenlenirken vatandaşlar hafta sonu hafta içi marketler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri değişirken marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri neler gibi soruları da yanıt buldu. İşte market çalışma saatleri 2021

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Türkiye geneli il il risk haritası mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılırken market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;