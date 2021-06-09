Marketler saat kaça kadar açık? Hafta içi bugün bakkallar ve BİM, ŞOK, A101 zincir marketler kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri değişti

Hafta içi market çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesi geçtiğimiz haftalarda yayımlanırken hafta sonu ve hafta içi bakkal ile market çalışma saatleri yeniden değiştirildi. Durum böyle olunca, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık soruları gün içerisinde araştırılıyor. Genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için önemli detaylar yer alırken hafta içi ile beraber hafta sonu bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri de paylaşıldı.

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Normalleşme sürecinde marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise farklı saat dilimleri arasında hizmet verecek.

İşte, 9 Haziran bugün marketler kaçta kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları