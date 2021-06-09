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Haberler Yaşam Marketler saat kaça kadar açık? Hafta içi bugün bakkallar ve BİM, ŞOK, A101 zincir marketler kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri değişti
Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:10 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:10

Marketler saat kaça kadar açık? Hafta içi bugün bakkallar ve BİM, ŞOK, A101 zincir ? Marketlerin çalışma saatleri değişti

ve kaçta kapanıyor sorusu, gün içerisinde araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Normalleşmede marketlerin açılış kapanış saatleri yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere bakkal - market çalışma saatleri değişti. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Peki, hafta sonu marketler açık mı? Hafta içi bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte, güncel bakkal ve market çalışma saatleri 2021

Marketler saat kaça kadar açık? Hafta içi bugün bakkallar ve BİM, ŞOK, A101 zincir marketler kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri değişti

Hafta içi market çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesi geçtiğimiz haftalarda yayımlanırken hafta sonu ve hafta içi bakkal ile market çalışma saatleri yeniden değiştirildi. Durum böyle olunca, , kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık soruları gün içerisinde araştırılıyor. Genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için önemli detaylar yer alırken hafta içi ile beraber hafta sonu bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri de paylaşıldı.

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Normalleşme sürecinde marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise farklı saat dilimleri arasında hizmet verecek.

İşte, 9 Haziran bugün marketler kaçta kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları

Marketler saat kaça kadar açık? Hafta içi bugün bakkallar ve BİM, ŞOK, A101 zincir marketler kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri değişti

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek..

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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Marketler saat kaça kadar açık? Hafta içi bugün bakkallar ve BİM, ŞOK, A101 zincir marketler kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri değişti

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Marketler saat kaça kadar açık? Hafta içi bugün bakkallar ve BİM, ŞOK, A101 zincir marketler kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri değişti

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Marketler saat kaça kadar açık? Hafta içi bugün bakkallar ve BİM, ŞOK, A101 zincir marketler kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri değişti

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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