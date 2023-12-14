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Haberler Yaşam Marmara'da deprem üstüne deprem! Japon uzman da o bölgeye dikkat çekmişti: İstanbul ve İzmir için tehlike çanları!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 10:25

Marmara'da deprem üstüne deprem! Japon uzman da o bölgeye dikkat çekmişti: İstanbul ve İzmir için tehlike çanları!

Marmara deyim yerindeyse beşik gibi sallandı. 10 gün arayla Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde yaşanan 5,1 ve 3,7 şiddetindeki depremler, bir kez daha panik yarattı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, korkutan uyarıları yaptı. Marmara Bölgesi ve İzmir'de büyük depremlerin beklendiğini açıkladı. İşte detaylar…

Marmara’da deprem üstüne deprem! Japon uzman da o bölgeye dikkat çekmişti: İstanbul ve İzmir için tehlike çanları!

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Gözler, Marmara Denizi ve İstanbul'a çevrildi. 4 Aralık'ta Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde, dün gece ise saat 23.04'te Marmara Denizi Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler, milyonları panikletirken akıllara uzmanların yaptığı uyarılar geldi.

Marmara’da deprem üstüne deprem! Japon uzman da o bölgeye dikkat çekmişti: İstanbul ve İzmir için tehlike çanları!

Japon deprem uzmanı Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, eçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kuzey Anadolu Fay Hattı Kuzey Kolu ve Yalova taraflarında İnegöl, Balıkesir, Bandırma ve Bursa'dan sonra Ege'ye kadar inen hat için deprem beklendiğini söylemişti.

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Marmara’da deprem üstüne deprem! Japon uzman da o bölgeye dikkat çekmişti: İstanbul ve İzmir için tehlike çanları!

Yoshinori Moriwaki, "Marmara Bölgesi'nde üç bölgede iki fay hattı var; Kuzey Anadolu Fay Hattı Kuzey Kolu 1999 Gölcük İzmit Değirmendere, güney tarafından 1912'de kırılan Silivri fay noktasına kadar kuzey hattında olabilir. İkinci olarak Yalova taraflarında İnegöl, Balıkesir, Bandırma ve Bursa'dan sonra Ege'ye gidiyor. Hatta 100 ya da 150 bazen 200 senedir deprem olmayan bölgeler var, onlar için deprem bekleniyor diye söyleyebiliriz" dedi.

Marmara’da deprem üstüne deprem! Japon uzman da o bölgeye dikkat çekmişti: İstanbul ve İzmir için tehlike çanları!

BURSA'YI İŞARET ETMİŞTİ!

Son günlerde Bursa'da meydana gelen depremlere değinen Moriwaki, "Bursa'da sıra olarak deprem gelebilir. Ama dolayısıyla Marmara Bölgesi'nde bir deprem olacak ve İstanbul da bu depremden etkilenecek. Aslında ben de dahil her hocanın dediği gibi Kuzey Anadolu Fay Hattı, Adalar bölgesinin güney bölgesindeki fay hattında deprem bekleniyor diye söyleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Marmara’da deprem üstüne deprem! Japon uzman da o bölgeye dikkat çekmişti: İstanbul ve İzmir için tehlike çanları!

İstanbul'un bazı bölgelerinin zeminin yumuşak olduğunu ve yumuşak zeminde depremin daha hızlı yayıldığını söyleyen Moriwaki, şöyle devam etti: Özellikle zeminin yumuşak olduğu yerler, mesela eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Avcılar tarafında zemin çok yumuşak. Bu tür zeminli yerleri öncelikli olarak yapmak lazım. Sert zeminli yerler mesela boğazın iki tarafında da bina çok olsa da deprem zor gidiyor ve fazla dalgalanma olmuyor ama uzaklara rağmen zemin yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalgalanma çok oluyor büyükşehir belediye başkanlarına bu konuda eğitim vermek lazım.

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