Marmara’da deprem üstüne deprem! Japon uzman da o bölgeye dikkat çekmişti: İstanbul ve İzmir için tehlike çanları!

İstanbul'un bazı bölgelerinin zeminin yumuşak olduğunu ve yumuşak zeminde depremin daha hızlı yayıldığını söyleyen Moriwaki, şöyle devam etti: Özellikle zeminin yumuşak olduğu yerler, mesela eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Avcılar tarafında zemin çok yumuşak. Bu tür zeminli yerleri öncelikli olarak yapmak lazım. Sert zeminli yerler mesela boğazın iki tarafında da bina çok olsa da deprem zor gidiyor ve fazla dalgalanma olmuyor ama uzaklara rağmen zemin yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalgalanma çok oluyor büyükşehir belediye başkanlarına bu konuda eğitim vermek lazım.