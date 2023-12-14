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Marmara'da deprem üstüne deprem! Japon uzman da o bölgeye dikkat çekmişti: İstanbul ve İzmir için tehlike çanları!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:25
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
10:25
Marmara'da deprem üstüne deprem! Japon uzman da o bölgeye dikkat çekmişti: İstanbul ve İzmir için tehlike çanları!
Marmara deyim yerindeyse beşik gibi sallandı. 10 gün arayla Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde yaşanan 5,1 ve 3,7 şiddetindeki depremler, bir kez daha panik yarattı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, korkutan uyarıları yaptı. Marmara Bölgesi ve İzmir'de büyük depremlerin beklendiğini açıkladı. İşte detaylar…