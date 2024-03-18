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Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın konuştu: Seni öldürürüm keserim demişti!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
16:37
Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın konuştu: Seni öldürürüm keserim demişti!
Korkunç olay önceki gün İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farklı bir numaradan arayarak, 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim' demişti…" İşte tüyler ürperten olayın detayları...