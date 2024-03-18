Marmaray İstasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın konuştu: Seni öldürürüm keserim demişti!

Hastane yatağında yaşadıklarını anlatan Karadereli, "Yaklaşık 2 senedir takıntı ve saplantılı halde olan Çetin Aktay tarafından taciz edildim. Artık bu durum beni aşırı derece rahatsız etmeye başlamıştı. Israrlı takip, taciz, tehdit… Sürekli bu şekilde mesajlar ve aramalar alıyordum.

Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı | Video