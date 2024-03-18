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Haberler Yaşam Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın konuştu: Seni öldürürüm keserim demişti!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 16:37

Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın konuştu: Seni öldürürüm keserim demişti!

Korkunç olay önceki gün İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farklı bir numaradan arayarak, 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim' demişti…" İşte tüyler ürperten olayın detayları...

DHA
Marmaray İstasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın konuştu: Seni öldürürüm keserim demişti!

Olay 15 Mart'ta Göztepe Marmaray İstasyonu'nda yaşandı… Temizlik görevlisi Çetin Akay, 2 senedir aynı bölgede çalıştığı istasyonun güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'yi taciz ediyordu. Genç kadın ise defalarca polise giderek Akay'ı şikayet etti.

Marmaray İstasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın konuştu: Seni öldürürüm keserim demişti!

Son olarak 8 Mart'ta kendisini farklı bir telefon numarasından arayan Akay, kendisine bıçakla saldıracağını söyledi. Ardından 7 gün sonra, Karadereli'nin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Marmaray İstasyonuna gitti. Yolcuların arkasında saklanıp, bıçağıyla Karadereli'ye saldırmaya başladı.

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Marmaray İstasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın konuştu: Seni öldürürüm keserim demişti!

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA!
Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Marmaray'da temizlik işçisi, güvenlik görevlisi kadına bıçakla saldırdı | Video

Marmaray İstasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın konuştu: Seni öldürürüm keserim demişti!

40 DİKİŞ ATILDI!
Hastanede tedavi altına alınan Karadereli'nin yüzüne 40 dikiş atıldı. Karadereli'yi hem yüzünden hem sırtından bıçaklayan Akay'ın 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Akay, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Akay'ın tutuklandığı saldırı anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmaray İstasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın konuştu: Seni öldürürüm keserim demişti!

Hastane yatağında yaşadıklarını anlatan Karadereli, "Yaklaşık 2 senedir takıntı ve saplantılı halde olan Çetin Aktay tarafından taciz edildim. Artık bu durum beni aşırı derece rahatsız etmeye başlamıştı. Israrlı takip, taciz, tehdit… Sürekli bu şekilde mesajlar ve aramalar alıyordum.

Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı | Video

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