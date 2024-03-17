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Marmaray’da kadın çalışan kabusu yaşadı! Cenin pozisyonunda korunmaya çalıştım ama...
Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
12:41
Marmaray’da kadın çalışan kabusu yaşadı! Cenin pozisyonunda korunmaya çalıştım ama...
İstanbul Kadıköy'de Göztepe Marmaray İstasyonu'nda görevli Gülnihal Karadereli (34), aynı istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, yüzünden bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kadına 40 dikiş atıldı. Talihsiz kadın korkunç anları şu sözlerle anlattı: Kafamı cenin pozisyonuna getirdim yüzüme zarar gelmesin diye ama…