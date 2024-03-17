Marmaray’da kadın çalışan kabusu yaşadı! Cenin pozisyonunda korunmaya çalıştım ama...

"AYNI YERDE ÇALIŞIYORDUK 3 SENEDİR PEŞİMDEYDİ"

Yüzüne onlarca dikiş atılan talihsiz kadın yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2 senedir bu adamdan şikayetçi oldum. Aynı yerde çalışıyordum o temizlik görevlisiydi. Şahsı farklı hatta gönderdiler ama beni takibi tehdidi bırakmadı. Peşimden ayrılmadı. Karakola da şikayet dilekçesi verdim.