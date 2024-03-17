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Haberler Yaşam Marmaray’da kadın çalışan kabusu yaşadı! Cenin pozisyonunda korunmaya çalıştım ama...
Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 12:41

Marmaray’da kadın çalışan kabusu yaşadı! Cenin pozisyonunda korunmaya çalıştım ama...

İstanbul Kadıköy'de Göztepe Marmaray İstasyonu'nda görevli Gülnihal Karadereli (34), aynı istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, yüzünden bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kadına 40 dikiş atıldı. Talihsiz kadın korkunç anları şu sözlerle anlattı: Kafamı cenin pozisyonuna getirdim yüzüme zarar gelmesin diye ama…

Yunus Emre KAVAK
Marmaray’da kadın çalışan kabusu yaşadı! Cenin pozisyonunda korunmaya çalıştım ama...

İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda önceki gün akşam saatlerinde istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay (36) yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli'nin (34) yanına yaklaştı.

Marmaray’da kadın çalışan kabusu yaşadı! Cenin pozisyonunda korunmaya çalıştım ama...

Aktay, yanında bulunan bıçağıyla kadın görevliye saldırmaya başladı. Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Marmaray'da temizlik işçisi, güvenlik görevlisi kadına bıçakla saldırdı | Video

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Marmaray’da kadın çalışan kabusu yaşadı! Cenin pozisyonunda korunmaya çalıştım ama...

Olay yerine giden sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karadereli'nin yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi.

Marmaray’da kadın çalışan kabusu yaşadı! Cenin pozisyonunda korunmaya çalıştım ama...

"AYNI YERDE ÇALIŞIYORDUK 3 SENEDİR PEŞİMDEYDİ"
Yüzüne onlarca dikiş atılan talihsiz kadın yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2 senedir bu adamdan şikayetçi oldum. Aynı yerde çalışıyordum o temizlik görevlisiydi. Şahsı farklı hatta gönderdiler ama beni takibi tehdidi bırakmadı. Peşimden ayrılmadı. Karakola da şikayet dilekçesi verdim.

Marmaray’da kadın çalışan kabusu yaşadı! Cenin pozisyonunda korunmaya çalıştım ama...

Görev başındayken yolcu çıkışları sırasında turnikeden koşarak birkaç saniye içinde bana bıçak sallamaya başladı. Sol tarafıma saldırdı eğildim.

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