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Haberler Yaşam Marmaray’daki saldırganın ağaçtaki görüntüsü ortaya çıktı: Tırmanıp taciz etti!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 16:37

Marmaray’daki saldırganın ağaçtaki görüntüsü ortaya çıktı: Tırmanıp taciz etti!

Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Göztepe Marmaray İstasyonu'nda yaşanmıştı. Gülhan Karadereli'ye bıçakla saldıran Çetin Akay'ın, 5 ay önce de kadının evinin önündeki ağaca tırmanarak tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Karaderili'nin avukatları, "Çalılara, çimenlere, ağaçlara saklandı. Kendisi öyle bir kamufle oluyor ki, ağaca tırmanıyor. Resmen bu bir saplantı. Toplamda 5 kere Anadolu ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uzaklaştırma kararı aldık. Kendisi bu 5 uzaklaştırma kararının 3 tanesini ihlal etti" ifadelerini kullandı.

DHA
Marmaray’daki saldırganın ağaçtaki görüntüsü ortaya çıktı: Tırmanıp taciz etti!

Tüyleri diken diken eden olay 15 Mart'ta İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Göztepe Marmaray İstasyonu'nda 36 yaşındaki temizlik görevlisi Çetin Akay, 2 senedir aynı bölgede çalıştığı istasyonun güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'yi taciz ediyordu.

Marmaray’daki saldırganın ağaçtaki görüntüsü ortaya çıktı: Tırmanıp taciz etti!

Karadereli, Akay tarafından rahatsız edildiği için defalarca karakola başvurdu. Son olarak 8 Mart'ta kendisini farklı bir telefon numarasından arayan Akay, kendisine bıçakla saldıracağını söyledi. Ardından 7 gün sonra, Karadereli'nin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Marmaray İstasyonuna geldi.

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Marmaray’daki saldırganın ağaçtaki görüntüsü ortaya çıktı: Tırmanıp taciz etti!

Önce yolcuların arkasında saklanarak bekledi, daha sonra yanında bulunan bıçağıyla Karadereli'ye saldırmaya başladı. Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Marmaray’daki saldırganın ağaçtaki görüntüsü ortaya çıktı: Tırmanıp taciz etti!

Hastanede tedavi altına alınan Karadereli'nin yüzüne 40 dikiş atıldı ve akciğerlerinden rahatsızlandı. Karadereli'yi hem yüzünden hem sırtından bıçaklayan Akay'ın 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Akay, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Akay'ın tutuklandığı saldırı anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansımıştı.

Marmaray’daki saldırganın ağaçtaki görüntüsü ortaya çıktı: Tırmanıp taciz etti!

AĞACA TIRMANIP SAKLANDI, TAKSİYLE EVİN KAPISINA DAYANDI
Taciz ve dayak skandalıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Akay'ın 5 ay önce Karadereli'nin evinin önüne geldiği, evinin önündeki ağaçlara tırmandığı ve kendini kamufle ettiği görüldü. Akay'ı görenler cep telefonu ile o anları kaydetmeye başladı, Akay ise tırmandığı ağaçtan indi. Bir başka görüntü ise Karadereli'nin evinin önündeki güvenlik kamerasına yansıdı. Akay taksi ile Karadereli'nin evinin önüne gelerek kapıyı çalıyor. Karadereli'nin ailesiyle sözlü tartışma yaşadıktan sonra, Karadereli'nin babası elinde sopa ile Akay'ı kapısının önünden kovuyor. Konuyla ilgili Karaderili'nin avukatları Can Akşahin ve Burak Mert Aktaş, yaşanan süreci anlattı.

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