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Marmaray’daki saldırganın ağaçtaki görüntüsü ortaya çıktı: Tırmanıp taciz etti!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
16:37
Marmaray’daki saldırganın ağaçtaki görüntüsü ortaya çıktı: Tırmanıp taciz etti!
Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Göztepe Marmaray İstasyonu'nda yaşanmıştı. Gülhan Karadereli'ye bıçakla saldıran Çetin Akay'ın, 5 ay önce de kadının evinin önündeki ağaca tırmanarak tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Karaderili'nin avukatları, "Çalılara, çimenlere, ağaçlara saklandı. Kendisi öyle bir kamufle oluyor ki, ağaca tırmanıyor. Resmen bu bir saplantı. Toplamda 5 kere Anadolu ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uzaklaştırma kararı aldık. Kendisi bu 5 uzaklaştırma kararının 3 tanesini ihlal etti" ifadelerini kullandı.