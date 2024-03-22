Marmaray’daki saldırganın ağaçtaki görüntüsü ortaya çıktı: Tırmanıp taciz etti!

AĞACA TIRMANIP SAKLANDI, TAKSİYLE EVİN KAPISINA DAYANDI

Taciz ve dayak skandalıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Akay'ın 5 ay önce Karadereli'nin evinin önüne geldiği, evinin önündeki ağaçlara tırmandığı ve kendini kamufle ettiği görüldü. Akay'ı görenler cep telefonu ile o anları kaydetmeye başladı, Akay ise tırmandığı ağaçtan indi. Bir başka görüntü ise Karadereli'nin evinin önündeki güvenlik kamerasına yansıdı. Akay taksi ile Karadereli'nin evinin önüne gelerek kapıyı çalıyor. Karadereli'nin ailesiyle sözlü tartışma yaşadıktan sonra, Karadereli'nin babası elinde sopa ile Akay'ı kapısının önünden kovuyor. Konuyla ilgili Karaderili'nin avukatları Can Akşahin ve Burak Mert Aktaş, yaşanan süreci anlattı.