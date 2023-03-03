Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Şubat enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

2023 ŞUBAT ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Mart 2023 Cuma günü Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %76,61, aylık %1,56 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,78, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %120,72 artış gösterdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.