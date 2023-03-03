Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Şubat enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı hesaplama işlemleri TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak olan şubat ayı enflasyon oranı ile birlikte başlayacak. Hatırlanacağı üzere TEFE - TÜFE rakamları ile belirlenen kira zammı Adalet Bakanlığı kararı doğrultusunda sabitlenmişti. Yeni aya girilmesiyle beraber kararın geçerlilik tarihi için sorgulamalar hız kazandı. Mart kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı merak ediliyor. Peki, 2023 Mart kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplaması nasıl yapılır? İşte, son durum…