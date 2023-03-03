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Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:16

Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Şubat enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı hesaplama işlemleri TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak olan şubat ayı enflasyon oranı ile birlikte başlayacak. Hatırlanacağı üzere TEFE - TÜFE rakamları ile belirlenen kira zammı Adalet Bakanlığı kararı doğrultusunda sabitlenmişti. Yeni aya girilmesiyle beraber kararın geçerlilik tarihi için sorgulamalar hız kazandı. Mart kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı merak ediliyor. Peki, 2023 Mart kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplaması nasıl yapılır? İşte, son durum…

Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Şubat enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

Mart kira artış oranı hesaplama işlemleri başladı. Şubat enflasyon oranı 3 Mart bugün TÜİK tarafından açıklanacak. Bilindiği üzere enflasyon rakamları kira zammı üzerinde belirleyici rol oynuyor. Ancak kira artışı bir süredir sabit tutuluyor. Düzenlemenin geçerlilik tarihi bu yıl içinde sona erecek. Bu noktada 2023 Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı soruları yanıt aramaya başladı. Peki, TEFE ü TÜFE oranları sonrası kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, detaylar…

Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Şubat enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

2023 ŞUBAT ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Mart 2023 Cuma günü Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %76,61, aylık %1,56 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,78, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %120,72 artış gösterdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.

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Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Şubat enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

2023 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

On iki aylık ortalamalara göre mart ayı kira artış oranı %71,83 olarak belirlendi.

Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Şubat enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Şubat enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

KİRA DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor.

Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" dedi.

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