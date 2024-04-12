Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Masaj keyfi pahalıya patladı! Hırsızın savunmasını sinyal bilgisi çürüttü
Giriş Tarihi: 12.04.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 08:08

Masaj keyfi pahalıya patladı! Hırsızın savunmasını sinyal bilgisi çürüttü

İstanbul Şişli'de masaj salonuna giden Erdoğan C. eşyaları ve 40 bin Lirasını iş yerinin dolabına kilitleyip anahtarını yanına aldı. Salonda bulunan şüpheli Oğuzhan E. dolabın kilidini kırarak parayı çalıp kayıplara karıştı. Odaya girdiğinde parasının olmadığı gören Erdoğan C. iş yeri sahibi ve şüpheli kişi hakkında şikayetçi oldu.

ATAKAN IRMAK
Masaj keyfi pahalıya patladı! Hırsızın savunmasını sinyal bilgisi çürüttü

Erdoğan C. geçtiğimiz aylarda İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir masaj salonuna gitti. Eşyalarını ve 40 bin TL parasını, soyunma odasındaki dolaba koyup kapısını kilitledikten sonra anahtarı yanına aldı.

Masaj keyfi pahalıya patladı! Hırsızın savunmasını sinyal bilgisi çürüttü

Salondaki iş bittikten sonra ceketinin cebindeki 40 bin TL parasını olmadığını fark etti. Erdoğan C. hemen iş yeri yetkilisinin yanına giderek durumu Ömer S.'ye anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masaj keyfi pahalıya patladı! Hırsızın savunmasını sinyal bilgisi çürüttü

Şirket yetkilisi, Erdoğan C.'ye soyunma odasında başka birinin daha olduğunu, parayı iş yerinde kayıtlı numarası bulunan Oğuzhan E.'nin alabileceğini söyledi.

Masaj keyfi pahalıya patladı! Hırsızın savunmasını sinyal bilgisi çürüttü

Erdoğan C. olayın ardından yetkili ve parayı alan kişiden karakola giderek şikayetçi oldu.

Masaj keyfi pahalıya patladı! Hırsızın savunmasını sinyal bilgisi çürüttü

SALONA HİÇ GİTMEDİM

Şüpheli Oğuzhan E. karakoldaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, olay tarihinde İstanbul'da olmadığını, cadde üzerinde bulunan masaj salonuna hiç gitmediğini ileri sürdü.

SON DAKİKA