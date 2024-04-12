Haberler
Yaşam
Masaj keyfi pahalıya patladı! Hırsızın savunmasını sinyal bilgisi çürüttü
Giriş Tarihi: 12.04.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
08:08
Masaj keyfi pahalıya patladı! Hırsızın savunmasını sinyal bilgisi çürüttü
İstanbul Şişli'de masaj salonuna giden Erdoğan C. eşyaları ve 40 bin Lirasını iş yerinin dolabına kilitleyip anahtarını yanına aldı. Salonda bulunan şüpheli Oğuzhan E. dolabın kilidini kırarak parayı çalıp kayıplara karıştı. Odaya girdiğinde parasının olmadığı gören Erdoğan C. iş yeri sahibi ve şüpheli kişi hakkında şikayetçi oldu.